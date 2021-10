Norvegia are un guvern format aproape numai din femei: Între ele sunt și doi supravieţuitori ai carnajului de pe Insula Utøya

Noul premier norvegian, laburistul Jonas Gahr Støre, şi-a prezentat joi echipa, din care fac parte doi supravieţuitori ai atacului armat de pe Insula Utøya şi care majoritar feminină, relatează AFP.

Această nouă coaliţie intră în funcţie în timp ce ţara este îndoliată de o tragedie în care un bărbat înarmat cu un arc şi săgeţi a ucis miercuri seara cinci persoane la Kongsberg (sud-est) şi a rănit alte două.

Potrivit poliţiei, suspectul, care a fost arestat, este un danez în vârstă de 37 de ani care s-a convertit recent la islam şi care a fost suspectat în trecut de radicalizare.

Dintre cele 19 portofolii, femei deţin zece - inclusiv portofoliul Afacerile Externe, care-i revine lui Anniken Huitfeldt, Energiei şi Justiţiei, scrie news.ro.

Însă nu este pentru prima oară când 53% dintre posturi sunt atribuite unor femei în Norvegia. Acest lucru a mai avut loc, pentru scurt timp, în două rânduri, în timpul mandatelor lui Jens Stoltenberg, predecesorul lui Støre în perioada 2005-2013, care a devenit între timp secretarul general al NATO, scrie news.ro.

Altă particularitate a noului Guvern este că din el fac parte două persoane care se aflau pe Insula Utøya atunci când extremistul de dreapta Anders Behring Breivik a deschis focul împotriva unei reuniuni a Tineretului Laburist şi a ucis 69 de oameni, la 22 iulie 2011.

Este vorba despre Tonje Brenna, în vârstă de 33 de ani, numită la Ministerul Cunoaşterii, şi despre Jan Christian Vestre, în vârstă de 35 de ani, care preia portofoliul Comerţului şi Industriei.

”Acum, că aceşti tineri conducători politici talentaţi au trecut prin acest lucru, am sentimentul că am făcut un pas important în plus şi sunt foarte mândru”, a declarat Støre.

Din noul Guvern, minoritar în Parlamentul rezultat în urma alegerilor de la 13 septembrie, fac parte laburiştii şi Partidul Centrului, care reprezintă în principal interesele teritoriilor.

Atacurile de la 22 iulie 2011 s-au soldat în total cu 77 de morţi. Opt persoane au fost ucise într-un atentat cu bombă comis de către Breivik în aceeaşi zi şi care a vizat sediul Guvernului, la Oslo.