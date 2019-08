Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, a declarat marţi că nota acordată Spitalului Judeţean de Urgenţă Brăila a crescut la 8,5 de la 6, cât era în luna martie, când a vizitat unitatea spitalicească şi a promis că revine pentru a vedea dacă au fost remediate aspectele semnalate, potrivit Agerpres.

"În 18 martie, când am fost, am vizitat partea mai urâtă a spitalului. Acum, cu siguranţă, văzând Maternitatea, am observat şi faptul că există circuite, că este limitată vizita pe anumite secţii, că este foarte curat şi se vede că nu a fost făcut curat astăzi. M-am uitat un pic pe rata infecţiilor asociate actului medical, iar acolo sunt foarte puţine, pentru că se respectă, în sfârşit, nişte reguli, deci nota creşte la 8,5", a declarat Pintea.Ministrul Sănătăţii a efectuat pe 18 martie o vizită la Spitalul Judeţean de Urgenţă Brăila, despre care auzise că "ar avea ceva probleme", ocazie cu care a declarat că acordă acestei unităţi spitaliceşti nota 6 din punctul de vedere al infrastructurii."Acord nota 6 din punctul de vedere al infrastructurii, iar din punctul de vedere al calităţii actului medical, între 8 şi 9. Voi mai veni o dată, în luna august, să văd ce se întâmplă cu banii de investiţii. Din punctul de vedere al infrastructurii, vă dau un exemplu absolut banal: nu se mai poartă faianţa pe pereţi, nu se mai poartă podelele de beton, se pune un parchet antimicrobian, ca să poată fi dezinfectat, până la urmă discutăm despre infecţiile din spitale. Practic, asta ne interesează la infrastructură, să avem posibilitatea să facem şi un control al infecţiilor aşa cum trebuie. Nu că nu vor exista, întotdeauna vor exista infecţii în spitale, dar important este să fie puţine şi efectul lor să fie cât mai mic", afirma la acea vremea Sorina Pintea.Ministerul Sănătăţii a alocat anul acesta peste 8 milioane de lei Spitalului Judeţean de Urgenţă Brăila pentru achiziţia de aparatură medicală, iar Sorina Pintea a venit personal marţi, la Brăila, pentru a vedea în ce au fost investiţi aceşti bani."M-am întors la Brăila în august, aşa cum am promis la vizita anterioară. Am vrut în mod special să mă întâlnesc cu medicii de aici. Am analizat împreună cu aceştia situaţia resursei umane din unităţile sanitare din judeţ, deoarece avem specialităţi deficitare. Ministerul Sănătăţii a luat deja mai multe măsuri în acest sens, printre care şi dublarea locurilor pentru rezidenţi în anul 2018, faţă de 2016. Am mai discutat despre programul de tromboliză şi mă bucur că de la implementarea acestuia, în luna martie, au fost efectuate cu succes 24 de proceduri iar pacienţii sunt recuperaţi. Am mai vrut să verific modul în care au fost cheltuiţi banii alocaţi de Ministerul Sănătăţii pentru investiţii", a spus ministrul.Pintea a menţionat că a discutat cu medicii brăileni despre situaţia aprovizionării cu medicamente a spitalului judeţean şi derularea programelor de sănătate.Sorina Pintea a vizitat şi Maternitatea Brăila, care a fost reabilitată în 2017 printr-un împrumut al Ministerului Sănătăţii la Banca Mondială şi a anunţat cu această ocazie că, după finalizarea achiziţiei de incubatoare, în jurul datei de 15 septembrie, ministerul va repartiza 15 incubatoare pentru Brăila."Maternitatea este o investiţie făcută de Ministerul Sănătăţii prin fondurile de la Banca Mondială. Mai există un etaj care trebuie modernizat şi Ministerul Sănătăţii va finanţa împreună cu Consiliul Judeţean această modernizare. Acolo există şi aparatură care a fost achiziţionată tot cu bani de Ministerul Sănătăţii şi am venit astăzi să o văd", a precizat Pintea.Ministrul Sănătăţii a participat marţi şi la inaugurarea unui bloc ANL destinat tinerilor care lucrează în Spitalul Judeţean Brăila. Primele şapte familii care au primit repartiţie au putut viziona, alături de Sorina Pintea, noile locuinţe amenajate într-un fost cămin şcolar, situat vizavi de spital, care numără 31 de apartamente cu una şi două camere, proiect care a costat 2,2 milioane de lei.