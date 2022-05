Nou front de acostare la Sulina pentru navele maritime

Administraţia Zonei Libere (AZL) Sulina, Căpitănia Portului Sulina şi Administraţia Fluvială a Dunării de Jos (AFDJ) din Galaţi au creat un nou front de acostare în oraşul Sulina pentru a veni în sprijinul navelor maritime care aşteaptă zile la rând să intre din Marea Neagră pe şenalul navigabil, potrivit Agerpres.

Noul front de acostare are o lungime de aproximativ 40 de metri, se află în administrarea regiei AZL Sulina din subordinea Consiliului Judeţean şi a fost creat prin ancorarea unui ponton la care pot acosta navele maritime, în condiţiile în care la mal nu există adâncimile necesare pentru acostare în condiţii de siguranţă."Oraşul nu are decât cinci dane maritime utilizabile, iar noi am suplimentat această capacitate, iar acum în Portul Sulina mai poate intra o navă maritimă pentru formalităţile vamale, aprovizionare, alimentare cu apă, predarea deşeurilor", a menţionat, pentru AGERPRES, directorul general al AZL, Dragoş Ioniţă.El a mai spus că noul loc de acostare va fi utilizabil începând de miercuri după-amiază."Încercăm să identificăm încă o barjă, am găsit ceva la Tulcea, poate reuşim să o aducem şi pe aceea şi să o poziţionăm în apropierea bazinului maritim. Ne străduim acum să facem şi o decolmatare acolo pentru a crea o zonă de adăpost dedicată acestor nave, dar şi operaţiunilor portuare de încărcare/descărcare marfă, lucru care ar decongestiona traficul din porturile Constanţa, Ismail, Reni şi Giurgiuleşti. Ea va putea fi folosită şi atunci când sunt furtuni pe Marea Neagră", a adăugat directorul general Dragoş Ioniţă.De aproape o lună, zeci de nave maritime aşteaptă chiar şi două săptămâni în Marea Neagră pentru a intra pe canalul Sulina, situaţia fiind cauzată de capacitatea redusă de operare a porturilor, în special a celor ucrainene, în contextul în care niciunul din porturile ucrainene de la Marea Neagră nu mai poate fi utilizat, din cauza războiului.În general, navele care intră pe canalul Sulina nu au produse şi urmează să fie încărcate cu cereale în porturile Reni, Giurgiuleşti şi Ismail, însă accesul pe şenalul navigabil este limitat de măsurile de siguranţă care se impun pentru a evita accidentele.AFDJ Galaţi va găzdui joi o întâlnire a autorităţilor ucrainene, moldovene şi române pe tema traficului pe Dunăre, potrivit unor surse oficiale din cadrul instituţiei gălăţene.