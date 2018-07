Noi proteste, anunțate pe Facebook: 'Poporul e suveran. Opriti legalizarea coruptiei. Demisia'

Noi proteste sunt anunțate pe Facebook în București, duminică și luni. Mitingul de duminică ar urma să înceapă la ora 19.00, sub sloganul "Poporul e suveran. Opriţi legalizarea corupției”.

"#NEXTLEVEL. Poporul Suveran. Am parcurs 40 de județe, toate județele României. Acum ne vedem în Piața Victoriei, pentru ETAPA FINALĂ.



Nu cedăm în fața infractorului Dragea, nu acceptăm să legalizeze corupția, nu acceptăm să încalce voința poporului și să suspende cele 6,5 milioane de voturi care au ales președintele, ca să scape ei de pușcărie.



Cerem respectarea referendumului care a decis să fie 300 de parlamentari și a deciziei CCR pe aceată temă, înainte de orice altă decizie a CCR.



Vă chemăm pe toți în stradă. Vă chemăm la București duminică, pe cei care puteți să veniți. Vă chemăm să ieșiti în stradă în orașele voastre, dacă nu puteți ajunge la București", este anunțul postat pe Facebook.

Și luni ar urma să aibă loc un protest, intitulat "Parintii spun STOP penalilor! Protest pe trecerea de pietoni".

"Pentru cine luptam? In primul rand pentru copiii nostri!

Nu ne dorim sa creasca intr-o tara in care infractorii au mai multe drepturi decat cetatenii onesti! Nu ne dorim sa creasca intr-o tara in care oamenii sa moara ucisi de coruptie! Nu ne dorim sa paraseasca tara!



Parinti, iesiti in strada! Haideti sa blocam zona Parlamentului timp de 2 ore pentru a atrage atentia bucurestenilor si Parlamentarilor ca nu suntem de acord cu ceea ce se intampla!



Cu cat vom fi mai multi, cu atat va fi o actiune de succes! Daca suntem minim 30-40 la fiecare trecere de pietoni din jurul Palatului Parlamentului, scopul nostru va fi atins", scriu organizatorii pe Facebook.