Noua firmă de salubrizare din Sectorul 1 lămurește aspecte controversate: 'Nu e vorba despre vreo superconspirație'

Firma de salubritate BRAI-CATA SRL, angajată de urgență de Primăria Sectorului 1 pentru a colecta temporar gunoiul din sector, pe durata stării de alertă, spune că la mijloc nu este nicio „superconspirație”.

„Când am decis să ne asumăm o parte din salubrizarea Sectorului 1 și să ajutăm autoritățile să redea locuitorilor acestei zone a Capitalei parcurile salubre și zonele de plimbare fără gunoaie la tot pasul, am știut că va fi mult de muncă și că va fi dificil să mulțumim pe toată lumea. Ne-am gândit și că vor exista atacuri și frustrări, dar am sperat că văzând că e vorba doar despre un contract punctual, pentru doar 100 de tone de deșeuri a câte 629 de lei plus TVA pe tonă, contestatarii își vor da seama că nu e vorba despre vreo superconspirație”, afirmă managerul general al BRAI-CATA SRL, Bogdan Constantinescu.

Administraţia Domeniului Public Sector 1 a achiziţionat servicii de colectare, transport şi tratare/eliminare/depozitare a 100 de tone de gunoaie în aria Sectorului 1, în valoare totală de 62.900 de lei, iar serviciile includ atât deşeurile necontrolate, cât şi coşurile de gunoi stradale. Precizările au fost făcute de primarul Clotilde Armand. Potrivit primarului, preţul pentru colectare, transport şi tratare/eliminare/depozitare deşeuri necontrolate este 629 de lei/tonă fără TVA prin firma Brai-Cata SRL.

Compania își prezintă punctul de vedere cu privire la o serie de situații care au generat controverse în spațiul public:

„- Compania BRAI-CATA SRL a fost preluată de actualul acționar în anul 2017, iar acela este, în ce ne privește, punctul zero în care firma a schimbat administrarea, strategia de dezvoltare și managementul și le-a păstrat și adaptat până în prezent. Faptul că BRAI-CATA SRL avea vechime în domeniul salubrizării și deținea deja contracte în mai multe județe a fost principalul motiv al preluării de către actuala conducere. Ideea existenței ulterioare a unor legături cu foștii acționari ai societății, fie ei străini sau români este, însă doar o speculație de senzație a unui act comercial.

- Contractul de prestări servicii nr.38/23.07.2021 încheiat cu ADP Sector 1 nu are nici o legătură cu activitatea de salubrizare delegată actualului prestator din această zonă administrativă a Bucureștiului și nici cu starea de alertă impusă de autorități din cauza crizei deșeurilor din Sectorul 1. Serviciile contractate de ADP vizează doar deșeurile de spațiile verzi și de pe aliniamentele stradale, așadar nu interferează cu activitatea de salubrizare deja încredințată unui operator, ci reprezintă o parte din atribuțiile Administrației Domeniului Public, lucru care se vede clar în contractul publicat pe site-urile ADP și Primăriei Sectorului 1.

- Achiziția s-a făcut prin sistemul de achiziții publice directe, iar contractul ne-a fost semnalat automat de sistem, fiind unul pe zona noastră de activitate. Oricine este înregistrat în sistem și contractează servicii în acest mod știe că nu este nimic deosebit în acest lucru. Mai mult decât atât, în fiecare companie mare, cum este și cazul BRAI-CATA SRL, există o persoană desemnată să monitorizeze tot ce se publică în sistem, în domeniul său de activitate și să aplice cât mai rapid pentru contractele respective, iar în cazul de față exact acest lucru s-a întâmplat.

- Contractul încheiat cu ADP Sector 1 nu are legătură cu niciun fost angajat, mai mult sau mai puțin celebru, deci nici cu Cristian Popescu Piedone, actualul primar al Sectorului 5, care a lucrat, în trecut, în cadrul companiei, ca director de dezvoltare.

- Relația BRAI-CATA SRL cu compania Rom Waste Solutions S.A este una strict comercială, cum probabil au și alte zeci de societăți comerciale sau instituții publice și vizează exclusiv sortarea deșeurilor colectate, fără vreo legătură cu foști sau actuali acționari ai firmei respective.

- Orice antreprenoriat bifează reușite, dar și eșecuri, din diverse motive și în diverse contexte, iar pentru BRAI-CATA SRL contractul cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri Timiș a fost o experiență neplăcută, în ciuda intențiilor bune declarate de ambele părți, la debutul parteneriatului. Faptul că sunt persoane care acum arată cu degetul spre prestator, uitând că autoritățile locale nu au reușit să aplice legea și să își respecte obligațiile contractuale reprezintă doar o încercare, fără consistență, de ieșire la rampă. În fapt, contractele au fost reziliate pentru că autoritățile publice locale nu au aplicat în termenul prevăzut de lege Ordonanța 74 și, în mod special regulamentul de salubrizare, amânări care au condus la subfinanțarea serviciilor prestate, cu efecte asupra întregii activități a sucursalei. Situația din Timiș este pentru noi un exemplu că, uneori, e mai bine să te retragi dintr-un parteneriat nereușit, decât să faci compromisuri sau să te compromiți”.