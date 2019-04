Noua SENZAȚIE de pe YouTube: A bătut RECORDURI legendare - VIDEO

Cel mai recent videoclip al formației sud-coreene Blackpink, "Kill This Love", a devenit clipul cu cele mai multe vizionări pe YouTube în primele 24 de ore de la lansare și cel care a atins cel mai repede 100 de milioane de vizualizări, relatează bbc.com.

"Kill This Love" a avut 56,7 milioane de vizualizări în prima zi de la lansare, depășind un record stabilit anterior de cântăreața americană Ariana Grande. În noiembrie 2018, videoclipul piesei ei "Thank U, Next" înregistra 55,4 milioane de vizionări în primele 24 de ore.

Cea de-a doua performanță a avut loc la două zile și 14 ore de la premieră. "Kill This Love" a bătut recordul videoclipului piesei "Gentleman" a cântărețului sud-corean Psy, care înregistrase 100 de milioane de vizionări în trei zile.

Blackpink este o trupă de fete sud-coreeană formată în Seul în 2016. Aceasta a lansat, până în prezent, trei EP-uri și un album de studio. Pe 30 iunie 2018, formația a devenit cel mai bine clasată din istoria genului K-pop în topurile americane. Atunci, piesa "Ddu-Du Ddu-Du" a debutat pe locul 55 în Billboard Hot 100.

În octombrie 2018, grupul a apărut pe o piesă a cântăreței britanice Dua Lipa. Aceasta se intitulează "Kiss and Make Up" și a atins locul 36 în clasamentul muzical oficial din Marea Britanie.