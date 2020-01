Nouă tineri cu sindrom Down din Cluj-Napoca au făcut o demonstrație pe role: Se pregătesc pentru Campionat Național de Patinaj al Special Olympics

Nouă tineri cu sindrom Down din Cluj-Napoca au făcut, miercuri, o demonstrație pe role, în cadrul pregătirii pentru primul Campionat Național de Patinaj al Special Olympics din România, care va avea loc în luna februarie la București, anunță MEDIAFAX.

Roxana Ossian, director programe Special Olympics, a declarat, miercuri, că tinerii au început pregătirile în luna septembrie 2019, antrenamentele având loc de două ori pe săptămână.

„Proiectul 'Special pe patine - luăm viteză spre starea de bine' a debutat la 1 iulie anul trecut și se va încheia la sfârșitul lunii februarie. Este vorba despre antrenamente de patinaj role și gheață pe care le desfășurăm în cinci orașe din România. La Cluj avem 9 sportivi cu dizabilități intelectuale, sindrom Down, care au realizat o demonstrație pe role, iar să lucrezi cu ei uneori e dificil, dar foarte frumos pentru că atunci când se văd progresele, ești motivat să mergi mai departe. De asemenea, știm cât de important este sportul pentru aceste persoane, iar în cazul lor particular înseamnă și creșterea gradului de incluziune în comunitate. Tinerii clujeni s-au antrenat din luna septembrie de două ori pe săptămână, iar pregătirea are loc pentru participarea la primul Campionat Național de Patinaj al Special Olympics din România care va avea loc în luna februarie la București”, a spus Ossian.

Potrivit acesteia, cel mai important lucru la o astfel de competiție Special Olympics este că toată lumea câștigă, aceasta fiind filozofia la nivel internațional, că fiecare are șansa să urce pe podium și să primească o medalie.

Raluca Avram are 33 de ani și este una dintre tinerele care s-au dat cu role în cadrul demonstrației.

„Nu am mai făcut asta niciodată. Este prima dată când mă dau pe role. Mă simt foarte bine atunci când fac ceva ce-mi place. E prima dată când stau patru ore cu rolele în picioare”, a spus aceasta.

Întrebată dacă crede că va câștiga la campionatul din februarie, Raluca a răspuns „Poate da, poate nu”, dar a precizat că important este să se simtă bine.

La rândul său, Alexandru Pascu, de 28 de ani, a spus că face antrenament pe role din septembrie și speră că va câștiga luna viitoare o medalie.

„Am zis, hai să fac o chestie să arăt lumii cine sunt eu. La început mi-era frică să nu cad pe role, dar în timp m-am obișnuit, acum sunt pregătit”, a spus Alexandru.

Cei 9 tineri sportivi clujeni au fost ajutați de doi antrenori voluntari, kinetoterapeuți.

Special Olympics este o mișcare globală care ajută, prin sport, persoanele cu dizabilități intelectuale să fie acceptate și implicate ca membri activi ai comunităților din care fac parte.