Noua Zeelandă, aproape de semnarea unui nou tratat de cooperare cu NATO

Guvernul Noii Zeelande, stat care nu este membru al NATO, a declarat vineri că este aproape de semnarea unui nou tratat de cooperare cu Alianţa Nord-Atlantică, într-un moment în care ţara îşi redefineşte politica de apărare în faţa tensiunilor în creştere în regiunea Asia-Pacific, relatează AFP, potrivit Agerpres.

După sosirea la putere în octombrie anul trecut a unei coaliţii de centru-dreapta, Noua Zeelandă a încercat să-şi consolideze relaţiile cu aliaţii săi "tradiţionali" occidentali."Guvernul de coaliţie a subliniat clar importanţa pe care o acordă cooperării cu partenerii tradiţionali ai Noii Zeelande, iar NATO este o parte integrantă a acesteia", a spus Peters.Noua Zeelandă este angajată într-un parteneriat cu NATO din 2012, însă se aşteaptă ca noul acord prevăzut să-i consolideze alinierea strategică.Wellington intenţionează, de asemenea, să se alăture cercetărilor conduse în comun de Australia, Statele Unite şi Marea Britanie cu privire la utilizarea militară a inteligenţei artificiale, a armelor hipersonice şi a altor tehnologii emergente.După cel de-al Doilea Război Mondial, Noua Zeelandă a făcut parte din alianţa "Five Eyes" de partajare a informaţiilor confidenţiale cu Australia, Canada, Marea Britanie şi Statele Unite, însă poziţia sa a pus uneori probleme aliaţilor săi.Opoziţia ţării faţă de armele nucleare a condus la suspendarea, în anii '80 ai secolului trecut, a unui acord de apărare încheiat cu Statele Unite.Dependenţa ţării faţă de China, cel mai mare partener comercial al său, a forţat Wellington să adopte o linie diplomatică care să menajeze atât Beijingul, cât şi Washingtonul.Decizia sa de a se alătura alianţei Aukus, care are drept scop consolidarea legăturilor de apărare dintre Washington, Londra şi Canberra în faţa creşterii puterii militare a Chinei, apoi de a încheia un nou tratat cu NATO ar putea pune în pericol acest echilibru, se tem analiştii.Beijingul a criticat alianţa Aukus, care prevede furnizarea către Australia a unei flote de submarine cu propulsie nucleară.Şeful diplomaţiei din Noua Zeelandă urmează să se întâlnească săptămâna viitoare cu omologul său american, Antony Blinken.Wellington, care dispune de o armată formată din aproximativ 15.000 de oameni şi de armament vechi, are în vedere modernizarea forţelor sale armate.