Noul album al lui Taylor Swift a devenit cel mai difuzat pe Spotify într-o zi

Noul album al lui Taylor Swift, "The Tortured Poets Department", a doborât recordul pentru cel mai difuzat album pe Spotify într-o zi, a anunţat platforma muzicală, notează The Guardian, potrivit news.ro

Cântăreaţa pop a devenit, de asemenea, artistul cu cele mai multe difuzări într-o singură zi din istoria Spotify.

Albumul ei, lansat pe 19 aprilie, conţine 31 de piese, care detaliază în mare parte problemele sale romantice - experienţele sale de dragoste, pierdere şi suferinţă. Doar o mână de cântece par să se desprindă de această temă.Primele 16 piese de pe The Tortured Poets Department au apărut, aşa cum era programat la ora 5 dimineaţa, în Marea Britanie. Doar câteva ore mai târziu, au fost lansate încă 15 piese într-o versiune extinsă - The Tortured Poets Department: The Anthology.Swift a declarat că albumul este "o antologie de lucrări noi care reflectă evenimente, opinii şi sentimente dintr-un moment trecător şi fatalist din timp - unul care a fost atât senzaţional cât şi trist în egală măsură".

"Această perioadă din viaţa autorului s-a încheiat, capitolul a fost închis şi închis. Nu mai este nimic de răzbunat, nu mai sunt conturi de reglat odată ce rănile s-au vindecat. Şi, la o reflecţie ulterioară, o bună parte dintre ele s-au dovedit a fi autoprovocate. Acest autor este ferm convins că lacrimile noastre devin sfinte sub forma de cerneală pe o pagină. Odată ce am spus cea mai tristă poveste a noastră, ne putem elibera de ea. Şi atunci tot ce rămâne în urmă este poezia torturată", a spus ea.



Melodia Fortnight a lui Swift, în care cântă cântăreţul Post Malone, a devenit cea mai difuzată melodie de pe Spotify într-o singură zi. Versurile descriu o relaţie amoroasă intensă, de două săptămâni, despre care ea spune că îi "distruge viaţa".



"Te iubesc şi asta îmi distruge viaţa", cântă ea, "Te-am atins doar pentru două săptămâni".



Albumul conţine, de asemenea, piese printre care "So Long, London", despre care se crede că este vorba despre fostul ei partener, actorul britanic Joe Alwyn. Swift, care a fost împreună cu Alwyn timp de şase ani, se mutase anterior la Londra, unde locuia acesta.

Un alt cântec de pe albumul The Anthology intitulat thanK you aIMee pare să scrie Kim, despre care fanii au speculat că se referă la recentele ostilităţi cu Kim Kardashian şi fostul ei soţ, Kanye West.



Swift şi-a anunţat cel de-al 11-lea album de studio în direct pe scena de la Premiile Grammy la începutul acestui an, unde a spus "Totul este corect în dragoste şi poezie".