Noul ambasador al Marii Britanii la București anunță principalele sarcini ale mandatului său

Andrew Noble, noul ambasador al Marii Britanii la Bucureşti, a expus, într-o conferinţă de presă care a avut loc marţi, principalele sarcini ale mandatului său, între care stabilirea relaţiilor privind Brexitul. Răspunzând întrebărilor jurnaliştilor despre situaţia politică din România şi despre mişcările de stradă din 10 august, Andrew Nobel a spus că nu ar fi un diplomat serios dacă ar face de la bun început nişte remarci despre situaţia internă din ţară, conform news.ro.

Noble i-a prezentat joi ministrului Afacerilor Externe scrisorile de acreditare pentru această funcţie, iar în curând acestea vor ajunge şi la preşedintele Klaus Iohannis.

El a punctat, în conferinţa de presă susţinută în limba română, că întreaga Europă traversează o perioadă intensă. „Sunt nişte evenimente foarte importante. Avem, în primul rând, Centenarul Marii Uniri, şi mă bucur să sărbătoresc cu dumneavoastră. Suntem în faza pregătirii preluării preşedinţiei Consiliului Europei de către România şi aceasta va conta mult în dezvoltarea politică şi socială a României”.

„Am ca principală sarcină să discut cu Guvernul român care vor fi detaliile cele mai potrivite pentru noua relaţie dintre România şi Marea Britanie”, a explicat el. „Cum a spus domnul Meleşcanu, pregătim, lucrăm cu Guvernul român pentru un nou parteneriat strategic între Marea Britanie şi România. Avem deja unul, dar trebuie îmbunătăţit şi modernizat. Trebuie să răspundă provocărilor unei noi Europe şi mă refer la Brexit”.

Ambele guverne lucrează pentru succes. „Avem o bază foarte bună, avem perspective concrete, nu înţeleg de ce nu ar fi un succes. Nu sunt îngrijorat, am mare încredere în posibilităţile dintre ţările noastre”.

Brexitul nu poate fi un eveniment care să aibă un efect negativ asupra intereselor româneşti, britanice şi europene, a mai spus ambasadorul. „Nu a fost scopul celor au vrut un Brexit şi nici nu este în interesul guvernelor noastre. Comisia duce negocierile, însă este foarte important ca guvernele noastre să discute. Nu dorim ca ieşirea Marii Britanii din UE să însemne o cooperare mai redusă”.

Legat de provocările cu care se vor confrunta românii din Marea Britanie, Noble a spus: „Nu cred că au motive de îngrijorare. Negocierile au fost foarte bune, cred că Marea Britanie a devenit mai tolerantă decât a fost”.

Andrew Noble a precizat că lupta împotriva crimei organizate este „o prioritate enormă”.

Marea Britanie va părăsi Uniunea Europeană pe 29 martie 2019, iar perioada de implementare a Brexitului se va încheia în decembrie 2020.

„Noi credem că majoritatea statelor UE, dacă nu toate, ar dori să continuăm să lucrăm împreună”, a adăugat el.

Întrebat ce părere are despre situaţia politică din România şi despre mişcările de stradă din 10 august, el a spus: „Aspectul cel mai important este să ascult. Dacă viaţa politică într-o ţară ar fi liniştită, presa nu ar avea nimic de scris. Peste tot în lume viaţa e turbulentă. Nu pot discuta viaţa politică din România, pentru că nu o cunosc, nu am experimentat-o. Am citit despre, sper să învăţ şi să înţeleg. Este aproape o situaţie normală, dar nu pot comenta. Nu aş fi un diplomat serios dacă aş face de la bun început nişte remarci despre situaţia internă din ţară”.

Andrew Noble a intrat în diplomaţie în anul 1982, iar în perioada 1983-1986 a activat în ambasada de la Bucureşti, ca secretar III şi II.