Noul ambasador al SUA la Bucureşti, Adrian Zuckerman, îşi preia postul din România

Noul Ambasador al SUA la Bucureşti, Adrian Zuckerman, va fi primit, sâmbătă, de ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, pentru a-şi prezenta scrisorile de acreditare, anunță news.ro.

Ministerul Afacerilor Externe a anunţat că, sâmbătă, la ora 15.00, ministrul Bogdan Aurescu îl primeşte pe noul ambasador al SUA la Bucureşti, Adrian Zuckerman.

Acesta îşi va prezenta copiile scrisorilor de acreditare.

În 21 noiembrie, avocatul Adrian Zuckerman a primit votul Senatului american pentru postul de ambasador al SUA la Bucureşti.

Zuckerman este un avocat admis în Baroul din New York în 1984 şi este partener în cadrul firmei internaţionale de avocatură Seyfarth Shaw LLP.

Anterior, Zuckerman a fost co-preşedinte pentru proprietăţi imobiliare şi servicii corporate la Epstein Becker & Green New York, iar înainte de aceasta a fost preşedinte pentru proprietăţi imobiliare la Lowenstein Sandler, LLP, New York.

De asemenea, el a deţinut şi funcţia de judecător în cadrul Real Estate Board - New York.

Activ în ceea ce priveşte iniţiativele filantropice şi educaţionale, Zuckerman este membru în board-ul Kids Corp. şi în board-ul absolvenţilor Facultăţii de Drept din New York.

Potrivit Casei Albe, Zuckerman a emigrat în Statele Unite din România la vârsta de 10 ani şi vorbeşte fluent limba română.

El are diplomă de absolvire de la Massachusetts Institute of Technology (1979), iar diploma în drept este obţinută la New York Law School (1983).

Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu l-a primit, în 29 noiembrie, în vizită de rămas bun, la sediul Ministerului Afacerilor Externe (MAE), pe ambasadorul Statelor Unite la Bucureşti, Hans Klemm.