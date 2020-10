Noul Consiliu Judeţean Buzău a fost constituit: Cinci consilieri vor fi validaţi ulterior de Tribunal - Şi Consiliul Local Buzău a ținut o ședință în aer liber

Noul Consiliu Judeţean Buzău a fost constituit, marţi, din consilierii aleşi în urma scrutinului din 27 septembrie. Doar 27 de aleşi au depus jurămintele de credinţă, cinci mandate urmând a fi validate de Tribunalul Buzău în zilele ce urmează. De asemenea, marţi s-a consttuit Consiliul Local Buzău, anunță news.ro.

UPDATE: Şedinţa de constituire a CLM Buzău a avut loc în amfiteatrul din Parcul Tineretului din municipiul Buzău, tocmai pentru a se putea respecta normele impuse de pandemia de Coronavirus.

La şedinţa au participat reprezentanţi ai Prefecturii Buzău, 19 consilieri, primarul municipiului Buzău, angajaţi din aparatul tehnic al Primăriei, tehnicieni care au asigurat transmisiunea live a şedinţei, dar şi mai mulţi invitaţi, între care Înaltpreasfinţitul Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului şi Vrancei, comandantul Diviziei 2 Infanterie Getica, reprezentanţi ai ISU, Jandarmeriei Buzău, IPJ Buzău, ai unor unităţi militare din Garnizoana Buzău.

Citește și: Traian Berbeceanu felicită Patriarhia! ‘A fost un succes’

Trei mandate de consilieri urmează a fi validate de judecători în perioada următoare, iar consilierii vor fi învestiţi în funcţie la următoare şedinţă de consiliu.

Tot în cadrul şedinţei a depus jurământul de credinţă primarul Constantin Toma care a obţinut cel de-al doilea mandat, cu cel mai mare procent înregistrat de un primar de municipiu din întreaga ţară, respectiv 78%.

ŞTIRE INIŢIALĂ: Noul Consiliu Judeţean va avea în componenţă 32 de consilieri plus preşedintele ales prin vot direct în persoana lui Petre Emanoil Neagu, cel care a condus şi în ultimii patru ani deliberativul judeţean.

Marţi, au depus jurămintele 18 aleşi ai Alianţei PSD-PRO Buzău, 6 consilieri ai PNL şi 3 consilieri PMP, urmând ca instanţa să valideze în perioada următoare mandatele a încă 3 consilieri PSD-PRO Buzău, şi câte unul de la PNL şi PMP.

La finalul şedinţei de constituire a noului consiliu, a depus jurământul de credinţă şi preşedintele ales al CJ Buzău Petre Emanoil Neagu.

Cu o bogată experienţă de consilier judeţean Petre Emanoil Neagu a făcut parte din majoritatea consiliilor judeţene de după 1990 ocupând pe rând funcţii de membru, vicepreşedinte sau preşedinte.

Citește și: ‘Dle Arafat, cu ajutorul dvs și al bunului Dumnezeu, să avem cât mai multe victime’ – Florin Roman a comis-o rău de tot

Neagu a mai condus Consiliul Judeţean între 2014-2016 , în calitate de preşedinte interimar, după arestarea lui Cristi Bîgiu, în mandatul 2016-2020 fiind ales de către consilierii judeţeni, iar mandatul obţinut la 27 septembrie 2020 este primul în care Neagu este ales prin vot direct de către alegători.

”Am trecut prin mai multe Consilii Judeţene. Uneori am fost şi vicepreşedinte al Consiliului Judeţean, alteori am fost şi preşedinte interimar al Consiliului, am fost şi preşedinte ales de către consilierii judeţeni. Pot spune însă că cel mai aplecat Consiliu Judeţean a fost cel trecut, cei care au făcut parte din Consiliul Judeţean trecut, mă refer la doamnele şi domnii consilieri, să ştiţi că toţi au făcut tot ce le-a stat în putere să facă lucruri bune pentru judeţ şi pentru cetăţenii judeţului. Au înţeles un lucru şi vreau să le mulţumesc. Au lăsat haina politică la uşa intrării în Consiliul Judeţean şi au promulgat proiecte indiferent de spectrul politic de unde veneau, pentru bunăstarea cetăţenilor judeţului Buzău. Pentru asta o să le fiu tot timpul recunoscător”, a declarat preşedintele Consiliului Judeţean, Petre Emanoil Neagu.