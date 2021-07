Noul film, Zero contact, al lui Anthony Hopkins, va fi vândut ca NFT pe noua platformă Vuele

Noul film al lui Anthony Hopkins va fi simbolizat și vândut pe o viitoare piață NFT pentru filmele denumite „Vuele”.

Un NFT este un activ criptografic care înregistrează proprietatea asupra unui articol digital, cum ar fi o imagine, un videoclip sau un text, pe blockchain. În timp ce oricine îl poate vizualiza sau descărca, numai cumpărătorul poate revendica dreptul de proprietate.

Hopkins, în vârstă de 83 de ani, a avut o carieră celebrată și a câștigat două premii Oscar și două Emmy, jucând în filme notabile, printre care Silence of the Lambs, The Elephant Man, franciza Thor și The Father.

Noul lungmetraj se numește „Zero Contact” și a fost produs de compania independentă și producție a filmului, Enderby Entertainment.

Potrivit lui Enderby, povestea urmărește cinci personaje din întreaga lume „conectate doar prin devotamentul lor față de titanul tehnic Finley Hart (Hopkins)”.

Cele cinci personaje descoperă o invenție secretă a titanului tehnologic și colaborează pentru a o închide, deoarece oferă „fie soluția problemelor omenirii, fie sfârșitul vieții pe pământ”.

Zero Contact a fost produs de la distanță în 17 locații diferite în timpul pandemiei globale din 2020, iar producția s-a bazat în mare măsură pe utilizarea Zoom pentru a filma scenele. Scenariul este realizat de Cam Cannon și va fi lansat pe platforma Vuele la sfârșitul lunii iulie până la începutul lunii august.

„Totul despre acest film este neconvențional, de la modul în care l-am filmat folosind Zoom și producția de la distanță, până la distribuția acestuia”, a spus producătorul / regizorul Rick Dugdale de la Enderby.

Dugdale remarcă faptul că Enderby a ales să lanseze filmul prin intermediul NFT-urilor, deoarece tehnologia de bază permite companiei să creeze „lipsa verificabilă a copiilor filmului și protejează împotriva pirateriei”.

Piața Vuele se concentrează pe distribuția de filme și vizionarea de filme, iar utilizatorii platformei pot achiziționa conținut în monedă crypto sau fiat. Zero Contact pare a fi singurul proiect anunțat în această etapă, iar firma nu a specificat pe ce blockchain se bazează piața. Site-ul web Vuele precizează:

„Membrii vor avea ocazia să achiziționeze și să vizioneze filme de lung metraj și conținut foarte căutat, inclusiv în culise și imagini nemaivăzute, caracteristici bonus, întrebări și răspunsuri exclusive, #filmobilia și multe altele.”

Se pare că există o tendință în creștere a producțiilor de film și televiziune care fie utilizează tehnologia blockchain, fie sunt axate pe narațiuni cripto.

La începutul acestei luni, compania de producție AMM Global a anunțat o viitoare serie de 12 episoade denumită „Crypto Keepers” setată pentru 2022, cu povestea axată pe NFT-uri și o competiție între dezvoltatorii din Hong Kong și America pentru a crea o nouă monedă digitală.

În iunie, Fox Corp. a anunțat lansarea unui fond creativ de 100 de milioane de dolari pentru NFT-uri pentru a însoți noua sa firmă NFT Blockchain Creative Labs.

Blockchain Creative Labs va oferi piețe dedicate NFT pentru spectacole partenere, cum ar fi o nouă serie animată supranumită „Krapopolis” de la co-creatorul lui Rick și Morty Dan Harmon .