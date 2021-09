Noul James Bond 'No Time to Die' o să fie difuzat în cinematografele românești din 30 septembrie în formatele 2D, 3D, IMAX 3D, 4DX și 3D

Lungmetrajul „Nu e vreme de murit/ No Time to Die”, a cărui lansare a fost cea mai aşteptată din seria „James Bond”, după ce a fost amânată de mai multe ori din cauza pandemiei, îl are în prim-plan pe Agent 007 mai puternic şi mai vulnerabil, în acelaşi timp, care are de depăşit o provocare nebănuită, într-o poveste despre adaptare, încredere şi trădare, informează News.ro.

Producţia „Nu e vreme de murit/ No Time to Die” cu buget de 200 de milioane de dolari este regizată de Cary Joji Fukunaga şi este ultima cu Daniel Craig în rolul James Bond.

Din distribuţie fac parte Rami Malek, Lashana Lynch, Léa Seydoux, Ana de Armas, Ben Whishaw şi Christoph Waltz.

Acţiunea din „No Time to Die” are loc după cinci ani de la evenimentele din „Spectre”, când Bond a decis să lase în urmă viaţa de agent secret şi să se bucure de libertate în Jamaica. Liniştea lui nu a durat însă foarte mult, pentru că vechiul lui prieten din CIA, Felix Leiter, are nevoie de serviciile lui. Aşa ajunge pe urmele unui infractor misterios care are pe mâini o nouă şi foarte periculoasă tehnologie.

James Bond (Daniel Craig) şi Madeleine Swann (Léa Seydoux) se află în Matera, un oraş din sudul Italiei. Potrivit producătorului Michael G. Wilson, ideea a fost să reia firul epic de la povestea relaţiei lui Bond cu Madeleine.

„Am avut discuţia aceasta – de unde să reluăm povestea de dragoste dintre ei şi cum să explorăm temele centrale din filmele cu Daniel Craig”, a precizat producătoarea Barbara Broccoli. „Aveam de încheiat o poveste complexă cu multe fire. Cred că am reuşit să spunem o poveste completă şi să punem toate lucrurile în ordine”, a adăugat Daniel Craig.

După suferinţa cauzată de pierderea lui Vesper Lynd (jucată de Eva Green) în „Casino Royale”, după relaţia fluctuantă cu M şi MI6, după durerea trăită în urma descoperirilor în ceea ce îl priveşte pe Blofeld (Christoph Waltz), Bond îşi asumă un nou risc, lăsând garda jos prin relaţia sa cu Madeleine, într-o încercare de a iubi şi de a fi iubit.

„Dacă Bond chiar are o relaţie serioasă, e clar că acest lucru aduce multe provocări emoţionale pentru el. Aşa că încrederea este tema cheie în acest film, e foarte dificil pentru el să se dedice unei relaţii, mai ales că a fost trădat de multe ori”, a adăugat Broccoli.

Încă de la începutul noului film îl regăsim pe Bond retras din activitate. „Retragerea lui a fost o temă complet nouă pentru noi. Cum e acest om dacă nu mai are jobul său. Când eşti Bond şi ţi-ai dedicat întreaga viaţă serviciului secret nu poţi să nu te întrebi ce moştenire laşi”, a declarat producătorul asociat Gregg Wilson.

Având un fir epic atât de complex, producătorii au apelat la vizionarul regizor Cary Joji Fukunaga, care a trecut la cârmă după ce regizorul contactat iniţial, Danny Boyle, a renunţat.

„Când ne-am întâlnit, Cary a spus că i-ar plăcea să facă un film Bond la un anumit moment. Şi când Boyle a ieşit din proiect şi căutam un nou regizor, el ne-a contactat. Am fost foarte încântaţi că era disponibil. Entuziasmul lui pentru proiect şi priceperea lui ne-au ajutat în mod miraculos”, a menţionat Broccoli.

Fukunaga este primul regizor american care a semnat un film din franciza „James Bond”.

„E grozav cu actorii şi personajele şi aduce un nivel de complexitate în tot ceea ce face. Este un regizor cu prestigiu internaţional. Vorbeşte mai multe limbi străine, e genul care a călătorit foarte mult. Este tânăr şi entuziast şi are o viziune cinematografică extraordinară”, a explicat Gregg Wilson.

Fukunaga îşi aminteşte prima interacţiune puternică cu un film din seria „Bond”, în 1985, când a văzut „Perspectiva unei crime/ A View To A Kill”: „Îmi amintesc finalul de pe podul Golden Gate. Era ca şi cum Bond a traversat ecranul direct în lumea mea. A fost un film foarte tare cu Roger Moore într-un rol foarte bun”.

Pe măsură ce şi-a construit cariera în industria cinematografică, Fukunaga a avut mereu în minte ideea de a face un film din această franciză. „Fiecare film Bond excelează în acţiune şi pericol. Alegi cel mai periculos lucru posibil şi apoi îl pui pe Bond să îl înfrunte. Iar ceea ce e şi mai interesant de-a lungul apariţiilor lui Daniel Craig este că a adăugat profunzime personajului”.

Despre schimbările prin care a trecut personajul său, Daniel Craig a afirmat: „Schimbarea asta a început odată cu «Casino», un film în care am vrut ca Bond nu doar să fie un asasin, dar şi să se comporte ca unul. Însă am vrut să adaug şi o nuanţă modernă personajului”.

„Mi-a plăcut mereu cum au ieşit filmele cu 007 în care am jucat. În fiecare a fost vorba despre relaţii şi despre efectele şi consecinţele lor. Iar acest film se învârte tot în jurul relaţiilor, cele mai importante teme fiind dragostea şi încrederea”.

După trădarea suferită în relaţia cu Vesper Lynd, Bond trage concluzia că nu poate fi un profesionist desăvârşit dacă acceptă relaţii în care devine vulnerabil. Asta explică de ce a fugit de alte relaţii până când a întâlnit-o pe Madeleine, fiica unui asasin, singura femeie care îl poate înţelege. Prin urmare, se implică, se îndrăgosteşte şi devine din nou vulnerabil.

„A avut o mare iubire şi a pierdut-o tragic, aşa că a decis să nu mai fie disponibil emoţional pentru nimeni. Se păstrează mai mult pentru sine, dar odată cu acest film descoperim că i se dă o nouă şansă. Acesta e clar un film Bond şi abundă în acţiune şi aventură. Însă, dincolo de asta, regăsim elemente importante din sfera adevărului şi emoţiilor şi avem o poveste de dragote care face ca întreaga producţie să fie complicată şi fascinantă”, a mai spus Daniel Craig.

Lungmetrajul „Nu e vreme de murit/ No Time to Die” este distribuit în România de Forum Film şi va rula în avanpremieră în cinematografe începând cu 30 septembrie în formatelev 2D, 3D, IMAX 3D, 4DX, 3D.

Filmul este al 25-lea din franciza „James Bond” şi marchează apariţia pentru ultima dată a lui Daniel Craig în calitate de agent al serviciului secret britanic.