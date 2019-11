Noul ministru al Tineretului și Sportului, Ionuț Stroe: 'Prima zonă de interes pentru mine este finanţarea; avem mari probleme'

Premierul Ludovic Orban şi viceprim-ministrul Raluca Turcan au participat, marţi, la instalarea în funcţie a noului ministru al Tineretului şi Sportului, Ionuţ Stroe. Acesta din urmă şi-a prezentat priorităţile în mandatul său la şefia MTS, relatează News.ro.

"Sunt două lucruri pe care mi le doresc a defini începutul mandatului pe care l-am preluat în urmă cu o săptămână. Primul dintre ele este legat de regândirea rolului pe care Ministerul Tineretului şi Sportului îl are în arhitectura instituţională din România, iar cel de-al doilea este relansarea acţiunii statului în domeniul tineretului şi sportului. Vom încerca să eliminăm câţiva factori pe care i-am identificat în momentul preluării mandatului, în momentul sosirii mele la minister.

Primul dintre ele, la care ţin foarte mult, este planificarea. Este o lipsă de planificare şi de strategie generalizată în ambele domenii.

Din păcate, ministerul gestionează mecanic nişte sume de bani, fără a defini obiectivele şi fără a avea o gândire strategică pe termen lung. Eu îmi doresc de la bun început ca activitatea acestui minister să se bazeze pe o strategie pe care ne-o dorim în domeniul tineretului şi sportului. Din capul locului, îmi doresc să avem strategii pentru fiecare sport în parte, există la nivelul federaţiilor această iniţiativă, am văzut câteva documente în sensul acesta, dar toate sporturile în România ar trebui să aibă aşa ceva. Englezii au o vorbă foarte dragă mie, care spune că eşecul planificării este planificarea eşecului. Nu vreau să ajungem acolo şi vreau să stabilim totul de la bun început, fără a avea niciun fel de întâmplare în acţiunea ministerială. Este un număr foarte mare şi o fragmentare foarte mare a instituţiilor aflate în subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului, suntem în situaţia în care din păcate zona administrativă, hăţişul instituţional, a ajuns în unele situaţii se sufoce activitatea tehnică, activitatea sportivă în sine. Aş vrea să ieşim din logica că avem foarte multe instituţii, dar foarte puţin sportivi sau foarte puţin beneficiari de pe urma activităţii acestui acestui minister. Al treilea factor ţine de patrimoniul enorm al acestui minister. MTS are unul dintre cele mai mari patrimonii, dar din păcate este prea puţin funcţional. Ne plângem că nu avem baze sportive pentru tineri, ne plângem că nu avem locuri de turism de agrement pentru tineret, dar cele pe care le avem din păcate sunt fie în stare de conservare, fie pur şi simplu abandonate. Aceasta este realitatea pe care vreau să o spun de la început, avem şi şantiere, avem şi proiecte, din păcate întârziate.

Prima zonă de interes pentru mine este finanţarea, pentru că avem mari probleme în ceea ce priveşte finanţarea acestui domeniu. Trebuie să existe un mix de finanţare atât din zona publică, cât şi din zona privată. Prin urmare mi-aş dori o legislaţie, o lege a sponsorizării modificată, care să cointereseze mediul privat să ducă banii către sport. Mi-aş dori să definim un cadrul legislativ unitar care să stabilească finanţarea sportului de către stat, pentru că acum avem mai multe posibilităţi şi de multe ori ne-am încurcat în ele. Mi-aş dori să avem o bugetare multianuală, este cvasinecesar să avem un plan multianual pentru că acumulările să fac în timp, pregătirea sportivilor necesită ani de zile şi putem avea aşa ceva. Mi-aş dori să eliminăm prevederile toxice ale ordonanţei 114. Înainte să existe această ordonanţă, sportul românesc îşi găsea finanţare în acele taxe de viciu",a declarat Stroe.

Şi Orban s-a plâns de slaba folosire a uriaşului patrimoniu al MTS.

"Ştiu că sunt câteva lucruri foarte importante şi anume pregătirea pentru campionatul european de fotbal, căreia îi acordăm atenţie maximă. De asemenea, pentru olimpiadă, aici necesităţile de finanţare sunt probabil diferite, mai ales pentru disciplinele la care vom avea reprezentanţi care intră în competiţie. Cred că mai sunt câteva lucruri aici de rezolvat. A vorbit domnul ministru de patrimoniul uriaş pe care îl deţine MTS şi de care îşi bate joc. Acum vă spun sincer, am fost în tot felul de locaţii lăsate în paragină. Nu folosesc nimănui active care, dacă ar ar fi utilizate în mod inteligent, ar putea să genereze chiar şi business-uri care se poate finanţa domeniul sportiv, nu mai vorbesc de ceea ce are nevoie fiecare sport, de bază de pregătire, de antrenamente. În ceea ce priveşte susţinerea organizaţiilor de tineret, şi aici sunt câteva lucruri care trebuie lămurite, pentru că păstrăm, aşa, o inerţie de 30 de ani legată de nişte structuri care s-au constituit în anii tulburi de după Revoluţie şi care şi-au pierdut orice reprezentativitate şi care trebuie clarificate cumva. Voi fi alături de domnul ministru şi de federaţii. Mens sana in corpore sano este un termen foarte cunoscut şi ar trebui să începem să facem educaţie şi către părinţi, să îi ajutăm să înţeleagă că practicarea unui sport încă de mic de către copii nu numai că duce la o o structură fizică mai sănătoasă şi mai de perspectivă, dar dezvoltă o competitivitate de care are nevoie în viaţă, pentru că viaţa este o competiţie şi trebuie să începi să concurezi de mic şi să înţelegi că competiţia este cu reguli, că trebuie să fii competitiv, că trebuie să faci performanţă în viaţa adultă. În competiţia de pe piaţa economică, a muncii, omul are şanse mult mai mari dacă are o pregătire sportivă şi ştie ce înseamnă să fie bun şi să tindă către primul loc", a afirmat premierul.