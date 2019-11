Premierul României, Ludovic Orban: 'În fiecare zi descoperim noi găuri în buget şi noi situaţii care reclamă o intervenţie promptă'

Premierul Ludovic Orban a declarat marţi, după şedinţa conducerii liberale, că în fiecare zi descoperă ”noi bombe în instituţiile publice, noi găuri în buget şi noi situaţii care reclamă o intervenţie promptă”, relatează News.ro.

”Am prezentat prima săptămâna a activităţii Guvernului pe care-l conduc, dificultăţile cu care ne confruntăm în preluarea puterii şi, mai ales, problemele fără număr care trebuie rezulvate dtorită incapaciţăţii, indolenţei şi relei voinţe manifesate de fosta guvernare. În fiecare zi descoperim noi bombe plantate în instituţiil publice, noi disfuncţionalităţi ale marilor sisteme, noi găuri în buget şi noi situaţii care reclamă o intervenţie promptă, urgenţă. În fiecare zi am fost confruntaţi cu zeci de situaţii care reclamau decizii imediate, care dacă nu ar fi fost luate, ar fi condus la consecinţe extrem de grave în diferite domenii de activitate. Am cerut grupurilor parlamentare sprijin pentru activitatea Guvernului şi am prezentat planurile”, a afirmat premierul.

Anterior, la instalarea ministrului Tineretului şi Sportului, Orban a anunţat că în fiecare zi mai descoperă câte o gaură şi câte o cheltuială care trebuia făcută, enumerând rambursări de TVA de peste 5 miliarde neonorate, întârziate faţă de termenul legal, lucrări de PNDL, situaţii de lucrări avizate spre decontare de peste 5 miliarde, care datează de luni de zile şi niciun leu în buget pentru decontările respective, concedii medicale neplătite de şase luni de zile de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate.