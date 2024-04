Noul trend care a provocat isterie pe internet - Terapia cu melci vii. Ce presupune, dar și care sunt riscurile / VIDEO

În ultima vreme, a început să se răspândească un nou trend controversat care atrage tot mai multă atenție pe internet: terapia cu melci vii. Această metodă este considerată una dintre cele mai moderne tehnici de înfrumusețare a pielii, promițând să ofere rezultate remarcabile în reducerea ridurilor, uniformizarea tenului și hidratarea în profunzime.

Cu toate acestea, medicii trag un semnal de alarmă în legătură cu acest trend și avertizează asupra posibilelor riscuri și efecte secundare ale utilizării terapiei cu melci vii. Există anumite bacterii și paraziți prezente pe melci, care pot cauza iritații ale pielii, reacții alergice sau chiar infecții grave, potrivit realitatea.net.

Pe de altă parte, susținătorii terapiei cu melci vii argumentează că substanțele conținute în secrețiile acestora, precum acidul glicolic, elastina și colagenul, oferă beneficii excelente pentru piele și pot contribui la regenerarea și revitalizarea acesteia.

În plus, există și îndoieli cu privire la eficacitatea reală a terapiei cu melci vii în comparație cu alte metode mai sigure și mai bine studiate. Chiar dacă substanțele conținute în secrețiile melcilor au anumite beneficii pentru piele, nu există suficiente dovezi științifice care să susțină eficacitatea lor în tratarea problemelor dermatologice.

Would you do a snail facial?