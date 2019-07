Novak Djokovic, câștigătorul de la Wimbledon, mărturisire emoționantă: 'Când eram copil îmi făceam trofee în camera mea...'

Sârbul Novak Djokovic a declarat, duminică, după ce a câştigat turneul de la Wimbledon, că visa de mic că se va impune la această competiţie, la care acum este cvintuplu câştigător, anunță news.ro.

“Cred că este în top două sau trei finale din cariera mea. Îl respect mult pe Roger, din nefericire în astfel de meciuri cineva trebuie să piardă. Este ireal, am salvat două mingi de meci. Este un pic ciudat să joci tie-break. Ştiu că am mai spus asta, dar când eram mic, la 4 sau 5 ani, acesta a fost turneul pe care mi-am dorit să îl câştig cândva. Îmi făceam trofee din diverse materiale în camera mea şi îmi imaginam că într-o zi voi fi aici”, a spus Djokovic în interviul de pe teren.

Citește și: SONDAJ CURS - Clasamentul prezidențiabililor: surprize în topul încrederii

Ulterior, Novak Djokovici a afirmat, în conferinţa de presă de după finală, că a fost meciul cel mai solicitant psihic jucat vreodată de el. “Este tipul de meci pentru care munceşti şi trăieşti. Mi-am promis atunci când am intrat pe teren că voi încerca să rămân calm şi concentrat, pentru că ştiam că atmosfera va fi cum a fost. Probabil a fost meciul cel mai solicitant psihic la care am participat vreodată. Sunt copleşit de emoţii. Deznodământul ar fi putut fi oricum, iar Roger a servit exraordinar astăzi. Este atât de talentat… Are un joc perfect pentru această suprafaţă, aşa că trebuia să am ceva varietate în joc şi să fiu atent la oportunităţi. Uneori am fost, alteori nu am fost”, a adăugat el, potrivit bbc.com.

Liderul ATP, sârbul Novak Djokovic, a câştigat, duminică, pentru a cincea oară turneul de la Wimbledon, a doua oară consecutiv. El l-a învins în finală pe elveţianul Roger Federer, numărul 3 mondial, după aproape cinci ore de joc, confruntare la care a salvat două mingi de meci. Djokovici a câştigat finala cu scorul de 7-6 (5), 1-6, 7-6 (4), 4-6, 13-12 (3), în patru ore şi 55 de minute.