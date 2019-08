Novak Djokovic, deţinătorul trofeului de la US Open, a vrut să se retragă în timpul meciului din turul doi de la US Open

Novak Djokovic, deţinătorul trofeului de la US Open, a făcut o mărturisire îngrijorătoare după calificarea în turul trei al ediţiei 2019, după 6-4, 7-6(3), 6-1 în faţa argentinianului Juan Ignacio Londero, anunță MEDIAFAX.

Sârbul a declarat la conferinţa de presă: "La cum au început lucrurile pentru mine, m-am gândit să mă retrag. Mă bucur că nu am făcut-o. Dar m-a chinuit toată seara, mi-a fost greu la serviciu şi la rever", a transmis Djokovic. Cu un record impresionant în Grand Slam-uri începând cu Wimbledon 2018, de 35 de victorii şi o singură înfrângere, Djokovic a simţit dureri la umărul stâng, iar la jumătatea primului set a cerut intervenţia fizioterapeutului. "Nu a fost simplu să joc cu o astfel de senzaţie, sincer. Nu am mai păţit aşa ceva de prea multe ori în carieră. Am avut şansă pentru că am reuşit să recuperez în setul doi şi să câştig în minimum de seturi. În pauze, în limetele regulamentului, am încercat să profit cât mai mult de fizioterapie şi de ajutorul medicului. Asta cu siguranţă m-a ajutat să rămân în meci.

Nu am ştiut dacă voi putea termina meciului. Mâine voi încerca să aflu mai multe despre această accidentare, să mă consult cu specialişti în medicină sportivă şi sper ca, pe cât posibil, peste două zile să joc fără durere", a mai transmis Djokovic. Juan Ignacio Londero a reuşit două break-uri în startul setului secund, conducând cu 3-0, însă a pierdut mai apoi cinci game-uri consecutiv şi a smuls cu greu un deznodământ al manşei la tiebreak, acolo unde însă Djokovic a dominat clar. Liderul mondial a servit slab, frecvenţa primului serviciu fiind de 50% pe toată durata celor două ore şi 15 minute de joc. Djokovic, de trei ori campion la US Open, a încheiat partida cu 35 de lovituri câştigătoare şi 35 greşeli neforţate.