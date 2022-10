Novak Djokovici ar fi căzut la pace cu oficialii din Australia: am semne pozitive că mi se ridică interdicția

Tenismanul sârb Novak Djokovic, de nouă ori câştigător al turneului Australian Open, a declarat că există ''semne pozitive'' că interdicţia de trei ani de a intra în Australia va fi ridicată şi astfel va putea juca în ianuarie la primul turneu de Mare Şlem al anului, transmite Reuters.

Djokovic (35 ani) a fost deportat din Australia înaintea turneului de Grand Slam de anul acesta, după ce a refuzat să se vaccineze împotriva Covid-19, fapt care ar fi afectat stabilitatea ţării, după cum au motivat autorităţile, informează Agerpres.Fostul lider mondial a precizat că speră să afle în curând dacă apelul său de ridicare a interdicţiei de intrare în Australia va avea succes.''Când vine vorba de Australia, sunt unele semne pozitive, dar neoficiale'', a afirmat Djokovic într-un interviu acordat site-ului Sportal din Serbia.''Comunicăm prin intermediul avocaţilor mei din Australia. De fapt, ei au o comunicare cu autorităţile responsabile în cazul meu. Sper să am un răspuns în următoarele săptămâni - oricare ar fi el, însă, evident, sper să fie unul pozitiv, pentru a avea suficient timp să mă pregătesc pentru debutul sezonului, dacă acesta va fi în Australia'', a mai spus Djokovic.Ministrul australian de Interne a reiterat în mod repetat politica sa de a nu comenta cazurile individuale.Djokovic este în continuare nevaccinat, dar Australia a renunţat în iulie la regula care îi obliga pe străini să declare dacă s-au vaccinat împotriva Covid-19.Karen Andrews, parlamentar de opoziţie şi fost ministru de Interne, a declarat la începutul lunii că ridicarea interdicţiei de intrare în Australia pentru Djokovic are fi o ''palmă peste faţă'' pentru australienii care s-au vaccinat.Directorul turneului Australian Open, Craig Tiley, a spus la începutul lunii că Djokovic va fi binevenit în ianuarie dacă va putea obţine viza de intrare, însă Tennis Australia nu poate face lobby pentru acest lucru.Djokovic, aflat în prezent pe locul şapte în lume a confirmat că în finalul acestui sezon va juca la turneul Masters 1.000 de la Paris şi la Turneul Campionilor de la Torino.''Vreau mult să merg în Australia. Am trecut peste ce s-a întâmplat anul acesta şi vreau doar să joc tenis, ceea ce fac cel mai bine'', a subliniat sârbul, care are 21 de titluri de Mare Şlem în palmares.''Australia a fost întotdeauna locul în care am jucat cel mai bun tenis, rezultatele vorbesc de la sine, deci sunt extramotivat să merg acolo. De data aceasta chiar mi mult. Sper într-un răspuns pozitiv'', a concluzionat Novak Djokovic.