Nu este despre război!

Cinic. Mizerabil. Sinistru. Asta e tot ce a oferit Occidentul sarmanilor ucrainieni. Ucraina a devenit o simpla carne de tun si astfel se deschide prima scena a piesei de teatru din acest sezon. Dupa prima piesa regizata perfect de sefii la lume si incheiata cu happy ending prin gripa, urmeaza a doua piesa - tragedia. Marea resetare presupune trecerea prin tot repertoriul pana cand saracii vor deveni capabili sa accepte orice. Piesa de azi a inceput prin “nebunia” lui Putin. Asta inteleg spectatorii imbecilizati si # neterminati. Adevarul? Cu totul altul. Tarul rus nu a facut decat sa deschida scena dupa o regie pusa la cale alaturi de Sua si China. UE? Nicaieri. UE este marele perdant al noii resetari globale asa cum v-am anuntat inca de la inceputul pandemiei.

Prin acest “razboi” Putin a pus fitilul bombei prin explozia preturilor la resurse (commodities) - in engleza, spectrul este mai larg si traducerea in romana nu ajuta. Aceasta crestere fulminanta va tine inflatia sus si va dobori financiar clasa medie si saraca. Retine - Putin a pus doar fitilul. Bomba o va declansa la momentul oportun Sua. Cum? Prin agentiile de rating, care au la mana lor soarta zonei Euro. Despre ce UE vorbim cand Italia este prizoniera pietelor financiare cu o datorie publica de 150% din PIB (2700 de miliarde Euro). Are rost sa va mai spun de Franta, Spania sau Grecia? Nu, evident. Singura care mai incape la mese din cand in cand este Germania, care si-a cultivat relatii inteligente cu Rusia si China avand in spate o economie puternica care conteaza. Si pentru ca cinismul american are totusi limite, tot festivalul de teatru de mai sus a debutat dupa iesirea Marii Britanii din UE.

Faza a doua a resetarii este cu adevarat un razboi. Al resurselor si banilor. Scapa cine poate, iar cei captivi vor fi omorati de compatriotii lor furiosi. Tancurile de azi sunt facturile la gaze. Proiectilele de maine sunt facturile la hrana. Obuzele de poimaine sunt preturile la benzina. Si tot asa pana oamenii vor capitula. Statele care au inteles asta de la inceput se vor salva. Singure, prin inteligenta, dedicare si creier. Prostii vor ramane aliniati sa cumpere vaccinuri pentru gripa, tancuri pentru razboaie inventate si ce mai vor regizorii piesei. Cand vezi ca Blinken declara acum o luna si ceva, fara sa fie intrebat de nimeni, ca Sua nu va negocia niciodata cu Rusia fara UE la masa, trebuie sa te ia tremuratul. De ce? Pentru ca realizezi ca tocmai a facut-o si Blinken, mediocru fiind, a scapat porumbelul. Vorba cinica a americanilor este mereu valida - cine nu este la masa, este in meniu. Azi masa incepe cu Ucraina, dar felul principal si consistent este UE. Aceasta adunatura de lideri # care se freaca cu genul, rasa si plasticul nu intelege ce ii asteapta. UE este prinsa neconditionat intre pietele financiare ale Sua si resursele energetice ale Rusiei.

Adevarata tragedie este aia nevazuta, din casele si sufletele oamenilor. Adevarata tragedie este aceea care nu apare in media, Netflix sau Youtube. In timpul primei piese cu pandemia, aproape 100 de milioane de oameni au trecut in saracia extrema la nivel global, cea mai mare cifra anuala din ultimele decenii. Nici nu vreau sa ma gandesc la cifrele care vor aparea dupa sfarsitul celei de-a doua reprezentatii.

Romania nu intelege nimic. In prima piesa am fost penibili, condusi de micul euforic Citu si marele ambulantier Arafat. Nici debutul celei de-a doua nu pare prea bun. Imi pare ca iar nu percepem nimic si ne comportam imbecilizat. Sper inca din tot sufletul sa ma insel, sper inca sa gasim resursele de inteligenta pentru a ne salva. Argumente nu gasesc, dar continui sa caut ca orbul prin capita cu fan. Potential avem, dar ma obsedeaza vorba aia din batrani: unde cap nu e, vai de picioare. Exista doar doua posibilitati: Romania se poate salva destept Singura sau se poate ingropa imbecil cu restul SCLAVILOR la gramada.

Un comentariu de Dana Budeanu pentru Verdict App