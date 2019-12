Nu mai există cale de împăcare: Hagi a zis 'ADIO' FRF și naționalei

Gica Hagi a fost extrem de deranjat de faptul ca nu a fost invitat la tragerea la sorti pentru grupele EURO 2020, potrivit sport.ro.

Hagi a declarat ca din acest moment intre el si FRF nu mai poate exista o colaborare, sub nicio forma. "Regele" se va ocupa in continuare de Viitorul si nu mai vrea sa fie inclus pe nicio lista atunci cand va veni vorba de viitori selectioneri.

"Are si Hagi o parere, dar faceti cum vreti. Nu ma mai bagati in niciun top ca nu fac nimic. Raman la clubul meu, aici. Nu mai poate fi o colaborare acasa (n.red. cu FRF). S-a pus capat. Ori raman aici, ori plec in strainatate. Doresc sa fac copii. Asta e destinul. Mi-am dat seama ca sunt mic, nu sunt competitiv. Toti copiii astia sunt romani, genetic sunt buni, dar nu au un mediu bun, nu e mediul pe care l-am avut noi. Acasa, doar aici la clubul meu stau. Merg cu destinul meu. Mi-am dat seama ca asa e in Romania. In fata, te pupa toti, dar ce e in spate... Asta e traditia noastra. Mi-am bagat toti banii mei in copii. Atat pot sa fac", a declarat Gica Hagi dupa meciul cu Astra.

CITEȘTE ȘI: Cel mai puternic somnifer natural: Alungă stresul și te relaxează total

Hagi crede ca performanta reusita de nationala U21 la Campionatul European, cu multi jucatori formati de Viitorul, a deranjat.

"Problema e la noi, la conducere. Trebuie sa le ceara sa mergem pe drumul care trebuie. Vecinii ne iau jucatorii. Unde am ajuns? Intelegem sa ne ia echipele din Vest, dar sa ne ia vecinii jucatorii? Ma dati nervos, niste poze pe care le puneti prin ziare, care ma sperie. Am vorbit atat de mult de cand m-am lasat. Au trecut doua saptamani, am scos cartea, nu am primit niciun telefon de la domnul Apolzan (n.red. directorul Scolii Federale de Antrenori). Cu lucruri din cartea aia am facut performanta la U21. Am avut 11 jucatori acolo, 50%. Ii voi sprijini cat pot pe jucatori. Urez Romaniei, loturilor nationale, bafta. Sa ne aduceti iar pe strazi", si-a incheiat Hagi discursul.