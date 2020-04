Provocare pentru Simona Halep? Acesta este NUMĂRUL DE TELEFON al Mariei Șarapova: Și Sloane Stephens și l-a făcut public

Fosta jucătoare rusă de tenis Maria Şarapova, câştigătoare a cinci turnee de Grand Slam, şi-a făcut public numărul de telefon pentru a primi mesaje de la fani, în contextul izolării şi al distanţării sociale impuse în SUA, din cauza pandemiei de coronavirus.

Într-un mesaj postat, Şarapova, 32 ani, care şi-a anunţat retragerea pe 26 februarie, îi îndeamnă pe fanii ei să-i transmită mesaje sau întrebări şi promite că le va răspunde tuturor.

Izolată la domiciliul din SUA, Şarapova a avut o iniţiativă similară pe 26 august, când prin intermediul programului Zoom şi-a chemat fanii să stea de vorbă.

"Am încercat să găsesc o modalitate de a fi în contact cu toţi urmăritorii mei, deoarece săptămâna trecută m-am distrat foarte bine să fac o conferinţă video cu 150 dintre voi. Mi-a plăcut acea discuţie şi mi-aş dori să fiu mai conectată la fani, deoarece trecem cu toţii prin izolare. Vreau să-mi scrii ce crezi. Vă las un număr de telefon şi îmi puteţi trimite orice mesaj care va merge direct pe mobil, acelaşi pe care îl dau acum. Îţi voi răspunde. Spune-mi cum merge, pune-mi întrebări sau spune doar salut. Orice reţetă grozavă este binevenită'' a scris Maria în mesajul ei video. Acesta este 310-564-7981

Americanca Sloane Stephens, campioana US Open din 2017, a oferit de asemenea un număr de mobil la care fanii pot trimite mesaje text şi pot aborda discuţii despre orice subiect: (559) 550-4742 și e-mail olivia@sloanestephens.com.

Not only did I just get a 310 number( hello cool cats)but I’m sharing it with you—Text me! 310-564-7981. For real. Tell me how you’re doing, ask me questions, or just say hello Any great recipes welcome too #community pic.twitter.com/JNCuGzJXRS

I know that social distancing can feel isolating so i wanted to find a way to help us all feel a little more connected. I created my own community phone number so we can talk about whatever you want and we can be there for each other. pic.twitter.com/z4tTwTYQ7h