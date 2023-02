Numărul cazurilor de spionaj a crescut alarmant / 13 ani de închisoare pentru un paznic al Ambasadei Marii Britanii din Berlin

De la războiul din Ucraina, activităţile de spionaj rusesc în Germania au crescut la un nivel rar întâlnit în ultimii ani, potrivit serviciilor de securitate germane. Astfel, chiar un agent al BND, arestat înainte de Crăciun şi suspectat de spionaj în favoarea Moscovei, urma să livreze serviciilor secrete ruseşti informaţii despre poziţiile de artilerie şi de apărare antiaeriană ale armatei ucrainene, a scris vineri „Der Spiegel”. Într-un alt caz, un paznic al Ambasadei Marii Britanii din Berlin a fost condamnat la 13 ani închisoare pentru spionaj în profitul Rusiei, scrie news.ro.

Potrivit săptămânalului german Der Spiegel, agentul dublu din BND, serviciile de informaţii germane, ar fi urmat să furnizeze Moscovei informaţii despre sistemul de scut antirachetă Iris-T, furnizat de Berlin Ucrainei după invazia rusă, şi despre sistemele de lansatoare de rachete Himars, puse la dispoziţia Kievului de SUA.

Focus, un alt săptămânal german, susţine că presupusul spion, cunoscut sub numele de Carsten L., a dezvăluit deja Moscovei coduri secrete folosite de Serviciul Federal de Informaţii german (BND) pentru a pătrunde în sistemul de comunicaţii rusesc.

Potrivit anchetei Der Spiegel, serviciile de securitate ruse (FSB) i-au cerut lui Carsten L., arestat la 22 decembrie, să le furnizeze date GPS privind localizarea sistemelor scutului antirachetă Iris-T şi a lansatoarelor de rachete Himars, prin intermediul unui presupus complice, arestat şi el la 26 ianuarie. Însă surse apropiate anchetei au declarat pentru revista germană că este puţin probabil ca aceste date să fi fost transmise vreodată.

Procurorul general german, Peter Frank, îi anchetează pentru înaltă trădare pe cei doi bărbaţi, ambii fiind plasaţi în arest preventiv.

Arthur E., care, spre deosebire de Carsten L., nu este agent al serviciilor de informaţii germane, ar fi livrat FSB-ului, în timpul a două întâlniri la Moscova, materiale secrete ale BND, sustrase în mod clandestin de complicele său.

Potrivit Der Spiegel, Moscova a plătit cu generozitate pentru aceste servicii: anchetatorii au găsit în dulapul lui Carsten L. plicuri pline cu bancnote în valoare de sute de mii de euro, trimise de Arthur E. de la FSB. Oficialii BND presupun că FSB intenţiona să colaboreze cu agentul pentru o perioadă lungă de timp.

Potrivit Der Spiegel, agentul a atras atenţia BND prin opiniile sale de extremă dreapta.

Fost paznic al Ambasadei britanice, condamnat la 13 ani de închisoare pentru spionaj în favoarea Rusiei

Într-un alt caz, un fost agent de securitate de la Ambasada britanică din Berlin a fost condamnat vineri, la Londra, la 13 ani şi două luni de închisoare pentru spionaj în favoarea Rusiei.

David Ballantyne Smith, în vârstă de 58 de ani, care a pledat vinovat, fusese prins în timp ce transmitea documente sensibile ambasadei ruse din Berlin.

"Aţi intrat în contact regulat cu cineva de la ambasada rusă şi acest contact v-a permis să transmiteţi documente pe care le-aţi obţinut în mod ilegal", a declarat judecătorul Mark Wall în explicarea deciziei sale. "Aţi fost plătit de Rusia pentru trădarea dumneavoastră", a adăugat el.

În momentul în care a fost anunţat verdictul, fostul militar, îmbrăcat într-un pulover albastru şi blugi, părea concentrat, ţinând în mâini casca, pentru a putea auzi clar decizia judecătorului, relatează AFP. El a pledat vinovat pentru opt capete de acuzare, printre care şi încălcarea Legii privind secretele oficiale.

În timpul procesului, fostul paznic şi-a justificat acţiunile prin faptul că a vrut să "dea o mică palmă" ambasadei britanice, deoarece a considerat că nu îl tratează bine, însă judecătorul Mark Wall i-a respins argumentele. "Am ajuns la concluzia că principala motivaţie a acuzatului pentru a acţiona aşa cum a făcut-o a fost că a simţit antipatie faţă de Regatul Unit şi că a vrut să submineze interesele acestei ţări prin furnizarea de informaţii unui stat care, atunci ca şi acum, este considerat neprietenos", a declarat el joi.

Britanicul, căsătorit cu o ucraineancă care se întorsese să locuiască în estul ţării sale în 2018, lucra la ambasada britanică din Berlin şi fusese reperat de autorităţile britanice şi germane după ce a trimis în 2020 o scrisoare ce conţinea datele de contact ale unor membri ai personalului ambasadei britanice către un membru al personalului militar al ambasadei ruse din Berlin.

De asemenea, el a realizat mai multe înregistrări video cu locaţii sensibile din clădirea ambasadei, iar la domiciliul său au fost găsiţi 800 de euro în numerar, fără ca el să poată explica în mod credibil provenienţa acestora, a precizat procuratura.

O capcană, implicând doi falşi agenţi ruşi, a fost pusă la cale pentru a-l prinde în flagrant delict şi a fost arestat în august 2021.

Parchetul a mai precizat că David Ballantyne Smith "a făcut remarci anti-occidentale şi anti-NATO către alţi angajaţi şi şi-a declarat susţinerea" pentru preşedintele rus Vladimir Putin.

Anchetatorii găsiseră în apartamentul său obiecte ce dovedeau simpatia pentru Rusia, între care un câine Rottweiler împăiat în mărime naturală şi purtând o caschetă militară rusă. De asemenea, o caricatură a lui Vladimir Putin ţinând în mână capul fostului cancelar german Angela Merkel a fost găsită în dulapul său de la locul de muncă.

Acuzatul, care a fost extrădat în Marea Britanie în aprilie 2022, a declarat că a vrut să "dea o lecţie ambasadei", dar că nu a fost plătit pentru asta. "Acum că am avut un an şi jumătate să privesc înapoi, sunt dezgustat de mine însumi şi mi-e ruşine de ceea ce am făcut", a mărturisit el.