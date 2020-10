Numărul măștilor neconforme ajunge la 117

InfoCons revine cu o nouă alertă emisă prin Sistemul de alertă rapidă european, astfel conform celor 17 alerte transmise numericul mastilor de protectie neconforme ajunge la 117.

Prima alertă a fost transmisă în data de 28 Aprilie 2020 pentru 4 tipuri de măști, cea de-a doua alertă a fost transmisă în data de 9 Mai 2020 pentru alte 7 noi tipuri de măști.,cea de-a treia alerta in data de 22 Mai 2020 pentru alte 6 noi tipuri de masti, cea de-a patra alerta in data de 29 Mai 2020 pentru alte 15 tipuri de masti, cea de-a cincea alerta in data de 05 Iunie 2020 pentru alte 7 tipuri de masti, cea de-a sasea alerta transmisa in data de 19 iunie 2020 pentru alte 2 tipuri de masti, cea de-a saptea alerta emisa in data de 26 iunie 2020 pentru 12 tipuri de masti, cea de-a opta alerta emisa in data de 03 Iulie 2020, cea de-a noua alerta emisa in data de 10 Iulie 2020 pentru 18 tipuri de masti neconforme, cea de-a zecea alerta emisa in data de 17 Iulie 2020 pentru 7 tipuri de masti neconforme, cea de-a unsprezecea alerta emisa in data de 24 Iulie 2020 , ce-a de-a douasprezecea alerta emisa in data de 31 Iulie 2020 pentru 9 tipuri de masti neconforme, ce-a de-a treisprezecea alerta emisa in data de 07 August 2019 pentru 5 tipuri de masti neconforme in 14 August 2020 si 21 August 2020 au fost emise alerte pentru un singur tip masca neconforma, astazi 11 Septembrie 2020 , cea de-a saisprezecea alerta in data de 11 Septembrie 2020 pentru inca 6 tipuri de masti neconforme si astazi cu cea de-a saptesprezecea alerta cu 3 tipuri de masti necoforme:

1.Numărul alertei: A12/01372/20

Categorie: Echipamente de protecție

Produs: Mască de filtru de particule

Marcă: ERA MASKE - BASARAN

Denumire: Disposable Flat Fold Respirator

Tipul/numărul modelului: ERA1300 FFP3 NR.

cod de bare: 8681248449145

Numărul lotului: Necunoscut

Contrafăcut: NU

Tip de risc: Riscuri pentru sănătate/altele

Retenția de particule/filtrul materialului este insuficientă (valoarea măsurată ≤ 50 % în testul de penetrare și ≤ 76 % în testul de penetrare).În consecință, o cantitate excesivă de particule sau de microorganisme poate trece prin mască, sporind riscul de infecție în cazul în care nu este combinată cu măsuri de protecție suplimentare./produsul/produsul nu respectă Regulamentul privind echipamentele individuale de protecție și standardul european relevant EN 149.

Măsuri dispuse de autoritățile publice (către: Altele): Interzicerea comercializării produsului și măsuri însoțitoare

Descriere: Mască transversală albă, cu modelul și logoul imprimat pe aceasta, pretinzând a fi de tipul FPF3.

Descrierea ambalajului: Produsul este ambalat într-o pungă de plastic transparentă, cu instrucțiuni scrise, tipărite, conținând 25 de bucăți.

Țara de origine: Turcia

Alertă transmisă de: Italia

Tip de alertă: Grav

2. Numărul alertei: INFO/00132/20

Categorie: Echipamente de protecție

Produs: Mască de filtru de particule

Marcă: Necunoscut

Denumire: SHIELD

Tipul/numărul modelului: PPM 2.5 SHIELD 8100

cod de bare: Necunoscut

Numărul lotului: Necunoscut

Contrafăcut: NECUNOSCUT

Tip de risc: Riscuri pentru sănătate/altele

Produsul promovează un potențial de protecție împotriva particulelor (virale), dar capacitatea sa de filtrare nu a fost certificată de un organism (european) relevant.Prin urmare, este posibil ca produsul să nu îndeplinească cerințele în materie de sănătate și siguranță și, prin urmare, să nu fie protejat în mod corespunzător în cazul în care nu este combinat cu măsuri suplimentare./produsul/produsul nu respectă Regulamentul privind echipamentele individuale de protecție și standardul european relevant EN 149.

Măsuri luate de operatorii economici: Retragerea produsului de pe piață (De către: Importator)

Descriere: Mască de protecție respiratorie albă cu mască de protecție respiratorie albă, cu mențiunea „KN95” și „GB2626-2006” pe aceasta.

Descrierea ambalajului: Produsul este ambalat într-o pungă de plastic transparentă, plasat într-o cutie albă de carton, cu texte chinezești.

Țara de origine: Republica Populară Chineză

Alertă transmisă de: Letonia

Tip de alertă: Altele

3. Numărul alertei: INFO/00133/20

Categorie: Echipamente de protecție

Produs: Mască de filtru de particule

Marcă: Necunoscut

Denumire: KN95 face mask

Tipul/numărul modelului: Necunoscut

cod de bare: Necunoscut

Numărul lotului: Necunoscut

Contrafăcut: NECUNOSCUT

Tip de risc: Riscuri pentru sănătate/altele

Produsul poartă marcajul CE, dar nu este certificat ca echipament de protecție de către organismul relevant.Prin urmare, este posibil ca produsul să nu îndeplinească cerințele privind sănătatea și siguranța și să nu fie protejat în mod corespunzător atunci când este combinat cu măsuri suplimentare./Nu respectă Regulamentul privind echipamentele individuale de protecție.

Măsuri dispuse de autoritățile publice (către: Importator): Import respins la frontieră

Descriere: Mască de protecție respiratorie albă cu mască de protecție respiratorie albă din categoria KN95

Descrierea ambalajului: Sac din plastic, format din 10 măști

Țara de origine: Republica Populară Chineză

Alertă transmisă de: Luxemburg

Tip de alertă: Altele