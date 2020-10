Judecătoarea Evelina Oprina își anunță candidatura la președinția CSM - Reacție la scandalul dosarului penal clasat de SIIJ

Judecătoarea Evelina Oprina, membră a CSM, a făcut o sesizare, în iulie, la DNA în legătură cu proiectul CSM „TAEJ- Transparență, accesibilitate și educație juridică prin îmbunătățirea comunicării publice la nivelul sistemului judiciar”. Oprina a cerut ca procurorii să verifice o procedură de achiziție finalizată cu semnarea contractului de prestări servicii de către membrii CSM și personal din aparatul tehnic. În cele din urmă CSM a anunțat clasarea cazului pentru că ”fapta nu există”. Evelina Oprina afirmă că sesizarea a fost transformată oficial fără voia sa în denunţ şi susține că în această perioadă a fost mirată de atitudinea unor colegi care au emis judecăți de valoare fără să o întrebe măcar ce a determinat acțiunile ei. De asemenea, ea își anunță candidatura pentru președinția CSM din 2021.

„Judecător dr. Evelina Oprina, membru ales în Consiliul Superior al Magistraturii faţă de informarea de presă transmisă public de către CSM la data de 14 octombrie 2020 privind modul de soluţionare a sesizării adresată organelor penale de către subsemnata cu referire la semnalarea AMPOCA de nereguli vizând proiectul TAEJ pe care 1-am coordonat, mă văd obligată să fac următoareIe precizări:

LIMITĂRI

1. În pofida faptului că procedura este nefinalizată, soluţia nefiind definitivă, voi prezenta punctul meu de vedere cu privire la situaţia creată fără a putea, conforrn obligaţiilor profesionale prevăzute de Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, să pun la dispoziţie documente din cadrul procedurii.

PROCEDURĂ

2. Demersul rneu nu a fost nici denunţ şi nici plângere penală, ci o inştiinţare in baza art. 23 din legea nr. 78/2000, aşa cum este reţinut in chiar paragraful 1 din Ordonanţa de clasare din 12 octornbrie 2020 şi că aceasta a fost recalificată de procuror drept denunţ fără a mi se solicita in nicio fază a procedurii insuşirea sau nu a denunţului, intrucăt nici inainte şi nici ulterior transmiterii înştiinţării nu am avut, in nicio circumstanţă şi cu niciun procuror din cadrul DNA sau SIIJ, vreo audiere sau discuţie. Acest aspect rămăne a se clarifica in vederea definitivării procedurii.

OBIECT

3. Sesizarea nr. 14000/13.07.2020, expediată prin poştă de subsemnata, viza inştiinţarea organelor penale cu privire la neregulile semnalate de controlul AMPOCA intr-o procedură de achiziţie publică care s-a desfăşurat in cadrul proiectului TAEJ, al cărui manager am fost.

Demersul a avut ca scop clarificarea neregulilor semnalate cu privire la gestionarea fondurilor europene, dată fiind calitatea mea de manager de proiect care am avizat "Bun de plată" facturile pentru cheltuielile aferente respectivului contract, fiind in interesul instituţiei şi al meu personal lămurirea acestor aspecte şi eliminarea situaţiei de planare a oricăror suspiciuni.

În acest context, imi arăt satisfacţia faptului că verificările organelor penale au arătat că nu au existat disfuncţii şi fapte de nelegalitate, iar decontarea cheltuielilor aprobată de mine a fost legală.

CONCLUZIE

4. În lumina acestor concluzii nedefinitive, fiind in afara oricăror suspiciuni cu privire la activitatea mea in cadrul proiectului şi raportat la poziţille şi acţiunile mele constante din aceşti aproape 4 ani de mandat ca membru CSM in interesul justiţiei, instanţelor şi al justiţiabililor, imi reafirm cu demnitate şi incredere independenţa faţă de orice elemente care ar fi putut să o afecteze.

Am totuşi o urmă de regret că in această perioadă grea au fost emise judecăţi de valoare din partea unor buni colegi fără a mă intreba cu privire la resorturile acţiunii mele.

Această clarificare a situaţiei elimină orice potenţial "schelet din dulap" ce ar fi putut fi invocat şi folosit impotriva mea in demersul pe care ni l-am asumat impreună la inceputul mandatului de a candida, în cadrul Secţiei pentru Judecători, la preşedinţia CSM în anul 2021”, se arată într-o precizare transmisă redacției STIRIPESURSE.RO.