Nunta lui George Simion se anunță mai ceva ca Untold: invitații vor avea brățări de acces și cinstea e opțională

Nunta liderului AUR George Simion cu iubita sa se anunță mai ceva ca în filme. Cei doi vor avea mii de invitați, iar întreaga petrecere va fi achitată din donații. Simion spune că invitații vor avea acces la petrecere pe bază de brățări, exact ca la marile festivaluri.

"Rugaminte mare-mare este sa se inregistreze toata lumea pe site, pe GeorgeSimion.ro, pentru a putea avea bratara de acces. Inscrierile se fac pana in 20 august, dar vrem sa stim cine intra, pentru ca avem informatii ca vor sa vina oameni de-ai lui Virgil Popescu. O sa cante Sava Negrean Budeanu, Sofia Vicoveanca, Phoenix, multa muzica aromână. Noi avem experienta organizarii, este totul calculat, balotii sunt instalati, sa avem vreme buna si sa fim sanatosi. Si daca ploua, ne racoreste, ca in august avem problema cu caldura.

Darul nu este obligatoriu, daca cineva vrea, il redirectionam sa faca o donatie pentru spitalul mobil pe care vrem sa-l facem, sa ajunga in toate colturile tarii. O sa aiba dotari de cateva sute de mii de euro, aparate de oftalmologie, de stomatologie etc, si vom merge cu el prin Romania.N-am nicio problema, trec toate darurile in declaratia de avere”, a explicat George Simion la România TV.