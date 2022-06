Nunţiul Apostolic al Sfântului Scaun în România şi Republica Moldova: 'Cartea mea aminteşte de trecerea prin frumoasele ţinuturi ale României'

Nunţiul Apostolic al Sfântului Scaun în România şi Republica Moldova, Miguel Maury Buendia, a lansat, joi, la Muzeul Naţional de Istorie Naturală ''Grigore Antipa'', volumul autobiografic "Urmându-şi instinctul: povestiri anecdotice cu animale", prilej cu care a mărturisit că îşi doreşte ca lucrarea să amintească cititorilor de trecerea sa "prin frumoasele ţinuturi ale României".

"Această carte prezintă experienţa mea cu animalele de-a lungul anilor. Perioada pe care am petrecut-o în România şi legăturile umane pe care le-am ţesut în ea cu mulţi dintre voi m-au determinat să vă ofer versiunea românească a acestei lucrări originale în speranţa că lectura ei vă va face plăcere", a spus Nunţiul Apostolic.

Monseniorul Miguel Maury Buendia a dezvăluit că a scris cartea în urmă cu opt ani, "în cele câteva momente de timp liber" în care a dorit să profite, dată fiind "activitatea solicitantă" ca reprezentant al Sfântului Părinte, şi a cerut cititorilor săi să fie "binevoitori cu această mică lucrare care vrea să amintească, într-un mod plăcut, de trecerea prin frumoasele ţinuturi ale României", potrivit Agerpres.ro.

Potrivit scriitoarei Diana Turconi, lucrarea semnată de Nunţiul Apostolic este "o carte pentru animale pe care nu le vede edulcorate, ci le fixează în realitate", dar şi "o carte de parcurs diplomatic", pe lângă atenţia şi solidaritatea pentru animale, paginile cărţii "vorbind mult despre prietenie, sentiment care a însoţit şi a susţinut parcursul diplomatic al autorului".

Directorul Muzeului Naţional de Istorie Naturală "Grigore Antipa", Luis Ovidiu Popa, a îndemnat la citirea cărţii.

"Mi s-a părut minunat să facem această lansare la Muzeul Antipa, iar Excelenţei Sale vreau să-i spun doar că, citind cartea, am început să facem un exerciţiu ştiinţific. (...) Încercam să identificăm dinozaurul din Rwanda, pe care l-aţi descris, despre ce specie oare de şopârlă ar fi vorba. Vă invit şi pe dumneavoastră să citiţi cartea şi să descoperiţi, (...) evenimentele care au jalonat viaţa autorului şi care, într-un fel sau altul, sunt legate de animale", a spus Luis Ovidiu Popa.

Redactorul cărţii, Liana Gehl, a arătat că, deşi a văzut lucrarea de mai multe ori, ar dori să o mai citească o dată "în linişte".

"În titlu se vorbeşte despre animale, pe copertă sunt nişte animale, aşa încât am putea crede că este o cărticică pentru copii. Poate fi citită şi în acest nivel, dar, lucrând la ea, am descoperit straturi şi straturi de semnificaţii tot mai profunde şi cred că se poate citi de mai multe ori, nu numai o dată. Are avantajul că e făcută din povestiri scurte şi se poate oricând lăsa, relua. E o carte pe care, deşi am citit-o de mai multe ori, aş dori s-o citesc o dată în linişte pentru sufletul meu", a mărturisit Liana Gehl.

Conform arcb.ro, prezenta traducere în limba română, semnată de Ana Gentea, proaspăt ieşită din tipar la Editura ARCB, apare la opt ani după lansarea ediţiei originale.

"Am dorit să pregătesc o ediţie în limba română din două motive. În primul rând, pentru că în ultimii şase ani mi-am dedicat viaţa României, făcându-mi mulţi prieteni cărora aş dori să le împărtăşesc experienţele relatate în acest volum. În al doilea rând, pentru că de doi ani, în frumoasa grădină a Nunţiaturii Apostolice din Bucureşti, am adus o căţeluşă, căreia doresc să-i dedic aceste rânduri, precum şi coperta prezentei ediţii, cu atât mai mult cu cât trăieşte într-o ţară unde câinii sunt iubiţi", afirmă Nunţiul Papal, potrivit sursei citate.

Monseniorul Miguel Maury Buendia, arhiepiscop titular de Italica, născut la Madrid în noiembrie 1955, este doctor în drept canonic, licenţiat în geografie, istorie şi în teologie dogmatică. Din anul 1987 este diplomat al Sfântului Scaun, în 2015 devenind Nunţiu Apostolic în România.