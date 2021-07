Nutriționista vedetelor face dezvăluirea - Nelipsit de pe mesele românilor, DELICIUL verii ARDE pur și simplu grăsimile

Cu toții am savurat acest delicios fel de mâncare în fiecare vară. Puțin dintre noi știu însă că acel aliment are reale proprietăți salvatoare, fiind un excelent agent pentru arderea grăsimilor. Nutriționista Mihaela Bilic a prezentat beneficiile neștiute ale consumului de vinete.

”Dincolo de calitatile ei nutritive (apa, fibre, minerale si vitamine din grupul B ), vânăta are o proprietate aparte: absoarbe grăsimea ca un burete. Si mai e un amănunt de care trebuie ținut cont: vinetele nu pot fi consumate crude! Tratamentul termic are rolul nu numai de a le schimba consistența, dar neutralizează si solanina, o substanță toxică ce poate da indigestie,” explică dr. Mihaela Bilic.

Medicul nutriționist recomandă și câteva modalități sănătoase și dietetice prin care putem prepara vinetele. Se gătesc, fie coapte direct in flacără sau pe plită/grătar, fie băgate la cuptor, fie ca ingredient in nenumărate preparate culinare: tocăniță, zacuscă, ghiveci, lasagnia, musaca, sau umplute cu orez, ciuperci, carne etc.

”Un lucru trebuie subliniat: 100g vinete au sub 30 cal, iar o lingură de ulei 100cal (indiferent de ulei). Deci cum facem să nu transformăm o banală salată de vinete într-o maioneză? Pentru ca asta devine atunci cand încorporăm în ea jumatate de sticlă de ulei,” adaugă nutriționistul, potrivit România TV.