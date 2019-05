O actriță a ajuns la spital, după ce a încercat să se sinucidă

Actrița americană Paz de la Huerta, cunoscută pentru apariția în serialul HBO "Boardwalk Empire", dar și pentru faptul că l-a acuzat de viol pe producătorul Harvey Weinstein, a fost internată în spital după o tentativă de sinucidere, relatează tmz.com, potrivit Mediafax.

Actrița a fost spitalizată la New York, duminică după-amiază, după ce un apropiat al acesteia a sunat la serviciile de urgență, cerând ajutorul pentru o persoană cu gânduri suicidare, care se încuiase într-un dormitor.

Deocamdată nu se cunosc mai multe detalii despre starea de sănătate a actriței.

În noiembrie 2018, actrița americană l-a dat în judecată pe producătorul de film Harvey Weinstein, pentru viol. Aceasta a afirmat că a fost abuzată sexual de două ori, în locuința ei din New York, în 2010. Ea a făcut o reclamație în acest sens la poliția din orașul american, însă Weinstein nu a fost niciodată pus sub acuzare pentru aceste fapte.

În vârstă de 34 de ani, Paz de la Huerta a primit un premiu al Sindicatului actorilor americani, în 2011, în calitate de membru al distribuției serialului HBO "Boardwalk Empire". Actrița a mai apărut în filme precum "The Cider House Rules/Legea pământului" (1999), "A Walk to Remember/O iubire de neuitat" (2002), "Choke/Sufocare" (2008), "Enter the Void" (2009) și "Nurse 3D/Asistenta psihopată" (2013).