O actriță rusă celebră a denunțat războiul Rusiei și a refuzat să se mai întoarcă în țară: 'Nu sunt capabilă să ignor ceea ce văd cu ochii mei'

Actriţa rusă Ciulpan Hamatova, cunoscută pentru rolurile din "Good bye Lenin!" şi, mai recent, din "Petrov's Flu" de Kirill Serebrennikov, a anunţat că a părăsit Rusia pentru a merge în Letonia, denunţând războiul din Ucraina, relatează AFP, informează Agerpres.

Într-un interviu cu jurnalista rusă Katerina Gordeeva, difuzat duminică pe Youtube, actriţa în vârstă de 46 de ani a anunţat că se află de câteva săptămâni în capitala Letoniei.

"Suntem în prezent în Letonia, la Riga (...) pentru că nu pot spune că durerea altor oameni, tragedia prin care trec alţi oameni, catastrofa umanitară, are vreo legatură cu o eliberare", a explicat actriţa rusă Ciulpan Hamatova.

"Nu eram în Rusia, eram în vacanţă când a început războiul. La început, am crezut că trebuie să aşteptăm, apoi am semnat o petiţie împotriva războiului, apoi am fost făcută să înţeleg că ar fi mai bine să nu mă întorc în Rusia", a mai spus ea.

Ea a afirmat că i s-au oferit două opţiuni dacă doreşte să se întoarcă în ţară fără să ajungă la închisoare: "să nu mai spună că este un război, că este o tragedie (...)" sau "să-şi ceară scuze că nu a susţinut operaţiunea militară".

Însă, a afirmat ea, "nu sunt capabilă să ignor ceea ce văd cu ochii mei (...) ştiu că nu sunt o trădătoare (...) Îmi iubesc profund ţara", a mai spus Hamatova.

După ce a urmat şcoala de teatru din Kazan şi apoi Academia Rusă de Artă Teatrală din Moscova, Ciulpan Hamatova şi-a făcut debutul în film în 1998. Ea a devenit faimoasă după ce a jucat în Luna Papa (1999) de Bakhtiar Khoudojnazarov, rol care i-a adus premiul pentru cea mai buna actriţă la Festivalul de film rus de la Honfleur.

Considerată una dintre cele mai bune actriţe ruse din generaţia ei, Ciulpan Hamatova s-a făcut remarcată în cinema, teatru şi televiziune.