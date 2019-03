O asociație de procurori iese la rampă după consultările cu Iohannis de la Cotroceni - Ce mesaj transmite politicienilor

Reprezentantii Asociatiei Miscarea pentru Apararea Statutului Procurorilor au participat ieri la intalnirea organizata de Presedintele Romaniei, avand ca subiect situatia actuala a sistemului judiciar si posibilitatea organizarii unui referendum pe aceasta tema.

„Apreciem faptul ca semnalele de alarma trase de magistratii romani in ceea ce priveste schimbarile, in special legislative, din sistemul de justitie au deschis calea unui dialog institutional si ca ingrijorarile enuntate sunt percepute in aceeasi maniera si de alti reprezentanti ai statului.

Sperand ca intalnirea de astazi a fost doar inceputul dialogului constructiv AMASP reitereaza ca principalele masuri pentru garantarea statului de drept ar trebui sa vizeze:

- oprirea legiferarii in domeniul justitiei prin ordonante de urgenta si prin adoptarea de acte legislative nefundamentate si fara studii de impact

- garantarea independentei procurorilor si judecatorilor si stoparea atacurilor din sfera politica asupra sistemului de justitie

- crearea unui cadru modern de derulare a actului de justitie prin informatizarea parchetelor si instantelor si prin asigurarea resurselor necesare derularii cu celeritate a proceselor

- abrogarea dispozitiilor legale ce nu sunt in concordanta cu opiniile Comisiei de la Venetia si ale GRECO si cu recomandarile din rapoartele MCV

- stabilirea unei politici penale coerente si in acord cu prioritatile europene si cu agenda de securitate a UE (criminalitate organizata, infractiuni de coruptie, criminalitate economica, criminalitate informatica, terorism, infractiuni ce aduc atingere intereselor financiare ale UE)”, transmite Asociatia Miscarea pentru Apararea Statutului Procurorilor pe Facebook.