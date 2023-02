O bază ultrasecretă a Iranului a fost descoperită: americanii știu exact unde se află bombardierele

Forţele aeriene iraniene au publicat la începutul lunii februarie imagini cu noua lor bază subterană, denumită Eagle-44. Având capacitatea de a găzdui avioane de luptă, bombardiere şi drone şi de a rezista la eventuale bombardamente americane, televiziunea de stat lăudase baza situată în inima Munţilor Zagros, la "câteva sute de metri adâncime", fără a dezvălui amplasamentul exact al noii instalaţii.

Dar o analiză a serviciilor de informaţii din surse deschise (OSINT) a identificat locaţia exactă a noii baze secrete, după cum a relatat Defense Blog, informează News.ro.

"Baza aeriană subterană nu chiar atât de secretă a Iranului", a comentat pe Twitter, furnizând coordonatele GPS, Joseph Dempsey, cercetător în domeniul apărării la Institutul Internaţional pentru Studii Strategice.

Pornind de la imaginile oficiale furnizate de Iran, în care pot fi văzute unele dintre intrările bazei aeriene subterane, expertul a verificat încrucişat locaţia probabilă a bazei cu imagini din satelit, scrie AFP.

În mai 2022, Iranul a arătat deja pentru prima dată imaginile unei baze de drone situate în munţii Zagros, în vestul ţării. "Eagle-44 este una dintre cele câteva baze aeriene tactice subterane ale Forţelor Aeriene, construite în diferite părţi ale ţării în ultimii ani", a precizat agenţia Irna la începutul acestei luni.

Forţele aeriene iraniene sunt echipate în principal cu avioane de luptă ruseşti MiG şi Suhoi care datează din epoca sovietică, cu câteva avioane chinezeşti şi cu avioane americane F4 şi F5, modele de dinainte de Revoluţia islamică din 1979. În ultimii ani, ţara a produs avioane de luptă Azarakhsh, o versiune autohtonă a F-5.

De asemenea, Iranul a început să dezvolte programe de drone în anii 1980, în timpul războiului dintre Iran şi Irak (1980-1988). La începutul lunii februarie, un sit militar al Ministerului Apărării din Isfahan (centru) a fost vizat de drone quadcopter, care nu au provocat victime, ci doar "pagube minore", potrivit ministerului. Ambasadorul Iranului la ONU a acuzat ulterior Israelul că este "responsabil" pentru acest atac, care urmează unei serii de sabotaje şi asasinate atribuite inamicului israelian. Cele două ţări sunt în război de ani de zile, Israelul acuzând Iranul - care neagă acest lucru - că vrea să obţină o bombă atomică.

Iran's not so secret underground airbase at

28.04558° N, 55.52038° E



????: @planet (05 Feb 2023) https://t.co/yTLmwarMwq pic.twitter.com/SFysXEcG7R