O carte biografică dedicată rapperului Kendrick Lamar, pregătită de un jurnalist

O carte biografică dedicată rapperului american Kendrick Lamar, care va documenta parcursul artistului către celebritate, se află în pregătire, a anunţat autorul proiectului, Marcus J. Moore, scrie NEWS.RO, citând nme.com.

„Am semnat un contract cu Touchstone Books pentru a scrie o biografie a lui Kendrick Lamar. Cartea mea, «The Butterfly Effect: How Kendrick Lamar Ignited the Soul of Black America» va detalia parcursul lui către celebritate în industria muzicii rap”, a scris Marcus J. Moore pe platforma de socializare Twitter.

Moore a mai spus, într-un interviu acordat publicaţiei Pigeons & Planes, că biografia lui Kendrick Lamar detaliează maturizarea acestuia şi impactul profund pe care l-a avut el în „SUA marcate de rasism”.

Cartea se va concentra pe albumele „Good Kid, M.A.A.D City”, „To Pimp a Butterfly” şi „DAMN” şi „explorează efectul larg pe care l-a avut la nivel mondial Lamar şi munca sa”.

Moore a mai spus că va lua interviuri unor persoane din mediul în care Lamar a crescut, precum şi unor persoane care l-au ajutat pe artist să creeze muzică de-a lungul timpului.

Editura Touchstone Books a lansat anterior biografii dedicate lui Bruce Springsteen şi Paul McCartney.

Kendrick Lamar se numără printre artiştii care vor înregistra alături de pianistul de jazz Herbie Hancock pentru viitorul său album, primul din ultimii opt ani. Între celebrităţile care vor participa la proiect se numără şi Thundercat şi Snoop Dogg.

Kendrick Lamar Duckworth, născut pe 17 iunie 1987, în Compton, SUA, cunoscut cu numele Kendrick Lamar, este un rapper american. În 2011, şi-a lansat primul album de studio, „Section.80”, care a inclus single-ul său de debut, „HiiiPoWeR”. De atunci, a mai lansat trei albume - „Good Kid, M.A.A.D City” (2012), „To Pimp a Butterfly” (2015) şi „Damn” (2017). A fost recompensat cu mai multe premii, între care şi trofee Grammy, şi a colaborat cu nume importante din industrie, precum The Game, Snoop Dogg, Busta Rhymes şi Lil Wayne.