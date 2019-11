O cască Stormtrooper, estimată la 60.000 de dolari, va fi scoasă la licitația 'Star War'

O cască de soldat imperial (stormtrooper), estimată la 60.000 de dolari, va fi scoasă la vânzare într-o licitație de unde fanii francizei "Războiul Stelelor/ Star Wars" își vor putea procura afișe originale, figurine și costume din colecții rare, informează The Hollywood Reporter, scrie Mediafax.

Cu doar câteva zile înainte ca filmul "Star Wars: Skywalker - Ascensiunea/ Star Wars: The Rise of Skywalker" să fie lansat pe marile ecrane, pe 20 decembrie, celebra casă Sotheby’s va organiza o licitație exclusiv online, în care vor fi puse în vânzare peste 100 de piese originale din franciza creată de George Lucas. Licitația va începe vineri și se va închide pe 13 decembrie.

"Star Wars" este una dintre cele mai comercializate francize din toate timpurile, inspirând colecționari de pe tot globul. Licitația oferă o varietate de articole ideale pentru colecționarii împătimiți, cele mai vânate obiecte fiind o lucrare de artă originală care îl înfățișează pe Darth Vader și un prototip de cască de soldat imperial din 1976. Prețul acesteia va porni de la 60.000 de dolari, fiind cel mai scump lot al colecției.

Casca este confecționată din material plastic vopsit în alb, cu detalii din cauciuc negru, găuri de aerisire simulate și ochelari din plastic transparent. Doar câteva dintre aceste căști prototip au ieșit la iveală, ceea ce o face excepțional de rară.

În aceeași licitație, o cască C-3PO, realizată de compania de efecte vizuale Lucas Industrial Light and Magic pentru promovarea filmului "Războiul stelelor - Episodul VI: Întoarcerea lui Jedi/ Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi", din 1983, este estimată la 32.000 de dolari.