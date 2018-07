O celebră balerină și coregrafă s-a stins din viață

Balerina britanică Gillian Lynne, coregrafa unor musicaluri celebre, printre care "Cats" sau "The Phantom Of The Opera", a murit duminică, la vârsta de 92 de ani, conform unui anunţ făcut de soţul său pe Twitter, transmite AFP, potrivit Agerpres.

"Cu inima frântă" actorul Peter Land a anunţat că soţia sa, Gillian Lynne, s-a stins duminică la spitalul Princess Grace din Londra.Gillian Lynne, care şi-a început cariera ca balerină, şi-a adus contribuţia la coregrafiile a peste 50 de spectacole. În mod special, ea a realizat coregrafia pentru două dintre cele mai celebre comedii muzicale compuse de britanicul Andrew Lloyd Webber: "Cats" (1981), un spectacol inspirat de poemele scriitorului englez T.S. Eliot şi respectiv "The Phantom Of The Opera" (1986), spectacol inspirat de romanul lui Gaston Leroux.Aceste două spectacole au cucerit milioane de spectatori din întreaga lume şi se joacă constant pe scenele din Londra, la mai bine de trei decenii după apariţia lor.

"Adio draga mea Gillie, trei generaţii de musicaluri îţi datorează atât de mult", a scris pe Twitter şi compozitorul Andrew Lloyd Webber.



Gillian Lynne este deţinătoare a două premii Olivier, prestigioasele recompense ale teatrului britanic. În luna iunie teatrul londonez New London Theatre a fost redenumit Teatrul Gillian Lynne, devenind primul teatru din celebrul cartier West End care a primit numele unei femei.