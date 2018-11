O ceremonie funerară privată a fost organizată pentru scriitorul şi ilustratorul Stan Lee, creatorul unora dintre cei mai cunoscuţi supereroi, iar compania sa a anunţat că pregăteşte mai multe evenimente omagiale, scrie news.ro.

Reprezentanţii Pow! Entertainment, compania lui Lee, au transmis: „Stan a fost mereu hătărât că nu îşi doreşte o ceremonie funerară publică, iar familia lui a organizat una privată în acord cu dorinţa lui”.

Pe site-ul lui Lee a fost creat o pagină memorială, unde prietenii, colegii şi fanii îşi pot împărtăşi gândurile despre el, iar mesaje de la colegi creatori şi artişti vor fi publicate pe paginile de social media zilele următoare.

Compania a spus că va oferi curând mai multe detalii privind evenimentele omagiale. „Grandoarea lui Stan face din asta o sarcină monumentală”, citează The Hollywood Reporter.

Scriitorul şi editorul Stan Lee, creator al unor personaje ca Spider-Man şi Hulk, a murit pe 12 noiembrie, la vârsta de 95 de ani.

Stanley Martin Lieber, pe numele său real, s-a născut pe 22 decembrie 1922, la New York. A fost desenator, scriitor, editor, om de televiziune şi preşedinte al companiei Marvel. În 2009, Disney a cumpărat Marvel Entertainment şi majoritatea filmelor cu supereroi pentru 4 miliarde de dolari.

În colaborare cu mai mulţi artişti, precum Jack Kirby şi Steve Ditko, el a creat personajele Spider-Man, Hulk, Doctor Strange, Fantastic Four, Iron Man, Daredevil, Thor şi X-Men.

A primit National Medal of Arts în 2008 şi a fost inclus în The Will Eisner Award Hall of Fame (1994) şi Jack Kirby Hall of Fame (1995).