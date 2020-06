O companie americană de medicamente a stabilit un preț exorbitant pentru tratamentul cu Remdesivir. Cât va costa tratarea unui pacient bolnav de Covid-19

Gilead Sciences a stabilit preţul unei serii de tratament antiviral remdesivir la 2.340 de dolari pe pacient, pentru ţările bogate, şi a convenit să trimită aproape toată producţia medicamentului în Statele Unite, în următoarele trei luni, transmite Reuters, conform news.ro.

Preţul ţintă este uşor sub intervalul de 2.520-2.800 de dolari sugerat săptămâna trecută de Institute for Clinical and Economic Review (ICER), grup specializat în cercetări legate de preţurile medicamentelor, după ce cercetători britanici au anunţat că au descoperit că steroidul dexametazonă, disponibil pe scară largă, reduce semnificativ mortalitatea în rândul pacienţilor cu forme grave de Covid-19.

Se anticipează că cererea de remdesivir va fi ridicată, acesta fiind singurul medicament dovedit până acum că schimbă cursul bolii Covid-19.

După ce medicamentul administrat intravenos a ajutat la reducerea perioadei de spitalizare într-un studiu clinic, acesta a fost autorizat în regim de urgenţă de către Statele Unite şi a fost autorizat definitiv în Japonia.

Se crede că remdesivir este cel mai eficace în tratarea timpurie a pacienţilor, comparativ cu dexametazona care a redus decesele la pacienţii care necesitau oxigen sau ventilaţie mecanică.

Totuşi, remdesivir, în formula actuală, este folosit doar la pacienţii spitalizaţi, ca schemă de tratament de cinci zile.

Compania dezvoltă o versiune inhalantă, care va putea fi utilizată în afara unui spital.

Pentru pacienţii cu asigurare comercială, Gilead va percepe un preţ de 3.120 de dolari pe sria de tratament, sau de 520 de dolari pe fiolă. Preţul implică o majorare de 33% comparativ cu preţul de 390 de dolari pe fiolă anunţat de Gilead în cazul guvernelor statelor în curs de dezvoltare şi al pacienţilor americani înscrişi în programe guvernamentale de asistenţă medicală.

Într-o scrisoare deschisă, directorul general al Gilead, Daniel O’Day, a spus că preţul este cu mult sub valoarea dată de externarea mai rapidă, care poste economisi circa 12.000 de dolari pe pacient, în Statele Unite.

Susţinătorii pacienţilor argumentează că preţul medicamentului ar trebui să fie mai scăzut, întrucât remdesivir a fost dezvoltat cu sprijinul financiar al guvernului american.

Reprezentantul american Lloyd Doggett, democrat din Texas, a spus că ”este un preţ revoltător pentru un medicament foarte modest, pe care fondurile publice l-au salvat dintr-o serie de eşecuri”.

Remdesivir a eşuat iniţial ca tratament pentru Ebola, iar acum a arătat că poate reduce mortalitatea provocată de Covid-19.

Gilead a anunţat, de asemenea, că a fost de acord să continue să trimită cea mai mare parte a producţiei sale de remdesivir către Departamentul de Sănătate şi Servicii Umane al SUA (HHS), agenţia şi statele federale urmând să gestioneze alocarea acestuia la spitalele din SUA până la sfârşitul lunii septembrie.

În prezent, există mai multe cazuri de COVID-19 în Statele Unite decât în ​​Europa, mai multe state americane înregistrând noi recorduri ale numărului de cazuri.

HHS a început să distribuie medicamentul din luna mai, iar stocurile erau pe cale să fie epuizate după această săptămână. Un înalt oficial al HHS a declarat că agenţia se aşteaptă ca medicamentul să fie în curând o resursă rară, iar instituţia a dorit să rămână implicată în alocarea acestuia.

Agenţia a anunţat că a asigurat mai mult de 500.000 de serii de tratament cu remdesivir pentru spitalele din SUA până în septembrie. Acestea reprezintă toată producţia proiectată de Gilead pentru iulie şi 90% din producţia sa din august şi septembrie, pe lângă alocările pentru studiile clinice, a arătat HHS.

Odată ce livrările vor fi mai puţin limitate, HHS va înceta gestionarea alocării, potrivit Gilead.

Compania nu a discutat despre strategia sa de aprovizionare a ţărilor dezvoltate din afara Statelor Unite.

Preţul Remdesivir a fost un subiect de dezbatere intensă. Experţii au spus că Gilead ar trebui să evite să pară că profită de o criză de sănătate pentru a obţine profit.

Analiştii Royal Bank of Canada prognozează că medicamentul ar putea genera venituri de 2,3 miliarde de dolari în 2020, contribuind la compensarea a costurilor de dezvoltare şi distribuţie de peste 1 miliard de dolari. Potrivit acestora, profiturile suplimentare ar putea fi limitate, deoarece se lucrează la vaccinuri şi tratamentele mai bune.

Autoritatea de reglementare a sectorului medical a Uniunii Europene a recomandat săptămâna trecută aprobarea condiţionată a medicamentului atunci când este utilizat la bolnavi critici.

Gilead s-a asociat cu producători de medicamente generice din India şi Pakistan, între care Cipla şi Hetero Labs, pentru a produce şi furniza remdesivir în 127 de ţări în curs de dezvoltare.

Versiunea fabricată de Cipla are un preţ de sub 5.000 de rupii indiene (66.24 dolari), în timp ce versiunea Hetero Lab are un preţ de 5.400 de rupii (71,54 dolari).