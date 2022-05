O companie din India vrea să construiască în Europa fabrici de reciclare a bateriilor litiu-ion

"Există cantităţi mari de deşeuri de baterii litiu-ion care sunt disponibile pentru noi să le reciclăm", a declarat directorul general de la Attero, Nitin Gupta, într-un interviu pentru Bloomberg. Până în anul 2030, aproximativ 2,5 milioane de tone de baterii litiu-ion vor ajunge la finalul ciclului de viaţă, în timp ce în prezent există capacităţi de reciclare pentru doar 700.000 de tone de deşeuri de baterii. "Bateriile litiu-ion devin omniprezente pentru că sunt utilizate în echipamente electronice şi vehicule electrice", a adăugat Nitin Gupta.Reciclarea bateriilor uzate va fi crucială pentru aprovizionare cu litiu, un metal rar a cărui disponibilitate redusă ameninţă tranziţia mondială la energia verde prin intermediul vehiculelor electrice. Oferta limitată de litiu nu ţine pasul cu cererea astfel că preţul bateriilor, care reprezintă în medie 50% din costul unui vehicul electric, este în creştere rapidă. Costurile mari cu bateriile fac vehiculele electrice inaccesibile pentru mare masă a consumatorilor pe pieţe precum India, care este deja în urma altor state precum China în tranziţia la vehiculele electrice.Graţie unor investiţii de un miliard de dolari, grupul indian Attero vrea să recicleze peste 300.000 de tone de deşeuri de baterii litiu-ion pe an în 2027, a spus Nitin Gupta. Una dintre viitoarele fabrici de reciclare va începe să funcţioneze în Polonia la finalul acestui an, în timp ce o o altă fabrică ar urma să demareze activitatea în statul american Ohio în trimestrul al treilea al anului următor. O a treia fabrică ar urma să devină operaţională în Indonezia în primul trimestru din 2024.Expansiunea facilităţilor de producţie va ajuta Attero să asigure 15% din cererea mondială de cobalt, litiu, grafit şi nichel, a apreciat Gupta. Attero reciclează toate tipurile de baterii litiu-ion şi apoi exportă producţia spre fabricile de celule de baterii din India iar printre clienţii săi se numără constructorii auto Hyundai Motor Co., Tata Motors Ltd. şi Maruti Suzuki India Ltd.. Potrivit directorului de la Attero, mineritul de metale rare în locul obţinerii lor ca urmare a reciclării bateriilor second-hand poate provoca pagube mediului, în condiţiile în care pentru extragerea unei tone de litiu este nevoie de 1,89 milioane litri de apă.