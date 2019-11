O companie românească a fost aleasă startup-ul anului în Europa Centrală şi de Est

Druid, companie specializată în dezvoltarea de asistenţi virtuali inteligenţi, fondată de antreprenorul Liviu Drăgan, a fost desemnată startup-ul anului în Europa Centrală şi de Est în cadrul competiţiei CESA 2019, organizată anul acesta la Bucureşti.

Potrivit afirmațiilor fondatorului la lansarea platformei, un angajat va putea afla prin intermediul asistentului virtual (chatbot) informații precum câte zile mai are din concediul de odihnă, poate să solicite câteva zile de concediu către compartimentul Resurse Umane (HR), să afle când va vira angajatorul salariul și în ce sumă, bonusurile, dar și evoluția sa în companie sub forma unor grafice, potrivit Profit.ro.

Druid este o companie de înaltă tehnologie care dezvoltă asistenţi virtuali inteligenţi pentru organizaţii companii. In mai puţin de 1 an de la lansare, Druid are deja peste 30 de clienţi, printre care Banca Transilvania, Raiffeisen Leasing, BCR Leasing, Asirom, ProTV, Rețeaua de sănătate Regina Maria, Servier sau Farmaciile Dona. Compania a demarat dezvoltarea unui ecosistem de parteneri de implementare şi pregăteşte lansarea operaţiunilor în USA.

