O cunoscută rezervație naturală din Kenya a fost inundată. Zeci de turiști sunt blocați / VIDEO

Mai multe zone din rezervația naturală Maasai Mara, inclusiv cea în care se află cabanele turiștilor, au fost acoperite de apă. Marți, râul Talek s-a revărsat din cauza ploilor abundente.

Aproximativ 35 de oameni au fost salvați pe calea aerului și 25 au fost evacuați cu o barcă, a transmis Crucea Roșie din Kenya, potrivit BBC. Se pare că mai multe animale din rezervație au fost luate de ape, informează Mediafax.

Inundațiile au afectat numeroase zone din Kenya. Aproximativ 180 de oameni au murit și 90 au dispărut în ultimele săptămâni.

