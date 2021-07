O cunoscută scriitoare britanică de romane poliţiste a murit la 59 de ani

Mo Hayder, una dintre cele mai cunoscute scriitoare britanice de romane poliţiste, a murit marţi la vârsta de 59 de ani în urma complicaţiilor cauzate de o boală neurodegenerativă, a anunţat o agenţie literară din Marea Britanie, informează AFP.

"Vă anunţăm cu tristeţe că Clare Dunkel, autoarea extraordinarelor romane poliţiste publicate sub pseudonimul Mo Hayder, a murit ieri după o luptă curajoasă împotriva unei maladii neurodegenerative", a anunţat miercuri, pe Twitter, agenţia care o reprezenta pe scriitoarea britanică, David Higham Books, potrivit agerpres.ro.

Agenţia a salutat "moştenirea puternică" lăsată în urmă de Clare Dunkel, iar agentul literar al autoarei britanice, Jane Gregory, s-a declarat întristată de pierderea "unei scriitoare strălucite, care era totodată o persoană minunată, extraordinară şi unică".

"Cărţile ei erau uimitoare şi inovatoare", a adăugat Jane Gregory într-un mesaj publicat pe contul de Twitter al agenţiei David Higham Books.

Mo Hayder, care a publicat 10 romane, era considerată în Marea Britanie una dintre reginele genului poliţist, graţie mai ales seriei sale de şapte cărţi, începută în 1999 cu "Birdman", care prezenta anchetele comisarului Jack Caffery.

Potrivit revistei literare The Bookseller, cărţile scrise de Mo Hayder s-au vândut în 1,2 milioane de copii în Marea Britanie şi au generat încasări totale de 6,17 milioane de lire sterline (7,23 milioane de euro).

Cel de-al cincilea roman al ei, "Ritual", a fost desemnat cea mai bună carte a anului 2008 de Publishers Weekly. "Gone", al şaptelea roman al ei, devenit bestseller în Regatul Unit, a câştigat în 2012 premiul literar Edgar Allan Poe. "Wolf", romanul ei din 2014, va fi adaptat de BBC într-o producţie de televiziune.

Cititorii din Franţa o apreciau la rândul lor pe scriitoarea britanică, al cărei roman "Tokyo" a câştigat în 2005 Premiul SNCF pentru Roman Poliţist European şi în 2006 Marele Premiu al cititoarelor revistei Elle la categoria "roman poliţist".

La sfârşitul lunii martie, agenţia David Higham Books a anunţat că a semnat cu editura Century un contract pentru două romane noi ale scriitoarei, pe care aceasta urma să le publice sub pseudonimul Theo Clare. Primul dintre ele, "The Book of Sands", va apărea în librării în ianuarie 2022.

Foarte diferită de romanele sale poliţiste, această nouă serie literară are o acţiune "care se desfăşoară într-un univers alternativ", a precizat editura Century.

În epocă, Mo Hayder s-a declarat "extrem de fericită" pentru această schimbare de direcţie a carierei sale. "Sunt încântată că nu mai trebuie să ucid oameni în scenarii amare şi complicate", a adăugat ea, precizând că a avut nevoie de patru ani pentru a termina cartea "The Book of Sand".

Mo Hayder era căsătorită cu Bob Randall, un fost sergent de poliţie, şi avea o fiică, Lotte, dintr-o relaţie anterioară.