O elevă din Gorj a primit 4 puncte în plus după contestaţia la Evaluarea Națională: Au fost zile grele

O elevă din comuna Bîlteni, judeţul Gorj, a luat nota 6 la proba scrisă la matematică de la Evaluarea Națională, iar după contestație a primit 10. „Au fost foarte grele zilele acelea, deoarece era un stres continuu”, spune fata despre perioada de până la primirea rezultatului final, anunță MEDIAFAX.

Cristina Migiu, o elevă din comuna Bîlteni, judeţul Gorj, spune că se aştepta să ia peste 9.50 la fiecare probă şi îşi făcuse planuri că merge la unul dintre cele mai căutate licee din Târgu Jiu. Vrea să fie pompier şi se pregăteşte de mică pentru asta. A fost şocată când a văzut nota 6 la matematică.

Deşi a trecut prin clipe de coşmar, Cristina n-a abandonat. A făcut contestaţie şi a fost surprinsă când a primit cu patru puncte mai mult. Şi media generală i-a crescut de la 7,90 la 9,90.

„Rezultatul iniţial până la rezultatul final... au fost foarte grele zilele acelea, deoarece era un stres continuu”, povesteşte Cristina.

Ideea că nota nu va creşte în urma contestaţiei nu îi dădea pace. „Nimeni nu-mi zicea că sigur îmi pun. Putea exista ideea şi că îmi scad şi puteam să ajung cu o medie şi mai mică. Am aşteptat şi, sâmbătă, când a venit rezultatul, am văzut că e 10 şi am fost prea mulţumită!”, a mai spus eleva.

Robert, unul dintre colegii Cristinei, a primit, după contestaţie, cu cinci puncte şi jumătate mai mult. Astfel, de la nota 2,89 a ajuns la aproape 8.

În toată ţara, zeci de copii au luat note cu câteva puncte mai mari la Evaluarea Naţională, după contestaţii.