O femeie riscă până la șapte ani de închisoare pentru o recenzie negativă la o conservă de piure de roșii - Video

O femeie nigeriană riscă până la șapte ani de închisoare pentru că ar fi încălcat legile țării sale privind criminalitatea informatică, postând pe internet o recenzie negativă despre o conservă de piure de roșii, informează odditycentral.com.

În luna septembrie a anului trecut, Chioma Okoli, în vârstă de 39 de ani, a intrat pe Facebook pentru a-și exprima opinia cu privire la o conservă de piure de roșii pe care o cumpărase recent, susținând că aceasta conținea prea mult zahăr și cerându-le prietenilor și urmăritorilor săi să își exprime și ei opiniile. Cumva, postarea lui Okoli a devenit virală pe rețeaua de socializare Meta, generând peste 3.000 de comentarii, inclusiv unul din partea unei persoane care pretindea că este sora fondatorului Erisco Foods Limited, compania care a fabricat conserva de piure de roșii.

Aceștia i-au cerut lui Okoli să înceteze să mai atace produsul și să încerce altceva, dar femeia și-a dublat afirmațiile, cerându-i persoanei să îi ceară fratelui lor să "înceteze să mai păcplească oamenii cu produsul său". Acest lucru a sfârșit prin a o costa, deoarece a fost arestată câteva zile mai târziu și acum riscă până la șapte ani de închisoare.

"Am fost ieri la dar Tin roșii pe care le voi folosi pentru a face tocană, dar nu mi-am văzut favoritele, așa că am decis să le cumpăr pe acestea", a scris Chioma Okoli în postarea sa originală de pe Facebook. "Când am deschis-o, am decis să o gust, am fost șocată! Zahărul este mult prea mult! "

Abordată de polițiști în civil și arestată preventiv

Pe 24 septembrie, în timp ce se afla la biserică în Lagos, Okoli a fost abordată de polițiști în civil și arestată preventiv pentru că ar fi "instigat Erisco Foods Limited, știind că informațiile respective sunt false, în conformitate cu secțiunea 24 (1) (B) din Legea nigeriană de interzicere a criminalității informatice". Ea a fost ținută într-o celulă cu scurgeri timp de o zi înainte de a fi transportată cu avionul în capitala Nigeriei, Abuja, unde a fost eliberată pe cauțiune administrativă.

"Nu existau locuri, așa că am stat în picioare tot timpul până a doua zi. Picioarele mele erau în interiorul apei (care a intrat de la acoperișul cu scurgeri). Uneori, mă ghemuiam pentru a reduce presiunea asupra picioarelor mele", a declarat Chioma Okoli pentru CNN Africa. "Mă gândeam la copiii mei care erau acasă. Vorbeam cu mine însămi. Mă gândeam, mă rugam, eram răvășită".

La 5 octombrie 2023, poliția a depus dosarul împotriva femeii, iar prima audiere în instanță a avut loc două luni mai târziu. Un judecător a emis un ordin de restricție prin care Okoli nu putea fi arestată fără un ordin judecătoresc, dar mama însărcinată susține că poliția a găsit în continuare modalități de a o hărțui, cum ar fi atunci când au intrat în casa ei în ianuarie și au petrecut o zi întreagă acolo.

"Au stat în clădirea mea de la 6:30 dimineața până la 17:30. Copiii mei nu au putut merge la școală în acea zi, iar noi nu am putut ieși să luăm mâncare pentru că se terminase gazul de gătit", a declarat Okoli.

Erisco Foods Limited, compania care produce piureul de roșii la care Chioma Okoli a făcut referire în postarea sa de pe Facebook, se îndreaptă și ea împotriva femeii nigeriene. Aceasta a intentat un proces de 5 miliarde de nai (3 milioane de dolari) împotriva ei, susținând că publicitatea negativă i-a cauzat probleme grave, precum pierderea mai multor furnizori și a mai multor linii de credit. Și, în ciuda presiunilor din partea publicului larg, fondatorul Erisco, Eric Umeofia, a declarat că ar prefera să moară decât să permită cuiva să păteze reputația pe care și-a petrecut 40 de ani construind-o.