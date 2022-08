O fetiţă refugiată din Ucraina a primit daruri de la jandarmi după o postare pe social media

Potrivit sursei citate, Anya, fetiţa refugiată din Ucraina, a urmărit postările pe social media a Asociaţiei Militarilor Veterani şi Veteranilor cu Dizabilităţi Sucursala Galaţi, asociaţie implicată în sprijinirea refugiaţilor din Ucraina, şi a văzut cum un copil a primit din partea veteranilor gălăţeni o păpuşă. Le-a scris un mesaj şi i-a întrebat dacă au şi pentru ea o păpuşă."Conducerea asociaţiei ne-a arătat mesajul, iar noi, jandarmii gălăţeni, am decis să îi facem o surpriză Anyei. Am pus mână de la mână şi am ales pentru ea păpuşi, jocuri de atenţie şi o sacoşă de dulciuri, iar astăzi (miercuri-n.r.) ne-am deplasat în comuna Independenţa. Fetiţa se afla în curte şi nu înţelegea ce se întâmplă, însă mama ei i-a explicat că jandarmii din Galaţi au văzut mesajul ei şi au venit să îi aducă darurile dorite. După ce şi-a depăşit momentul de timiditate, Anya a îmbrăţişat pe fiecare jandarm şi a mulţumit pentru darurile primite. Pentru noi a fost un moment emoţionant şi ne-am bucurat că am putut să aducem un strop de bucurie şi normalitate în sufletul unui copil", a declarat purtătorul de cuvânt al IJJ Galaţi, Mircea Bădin.Cele două fetiţe, Anya şi Vika, şi mama lor locuiesc în comuna Independenţa, din judeţul Galaţi, încă din 16 martie, la Andrei şi Maria, doi români cu sufletul mare a căror casă a devenit acasă pentru cele trei. Ele au reuşit să plece atunci când s-a închis oraşul Odesa, chiar cu ultimul autobuz, şi au intrat în România prin Vama Isaccea.