O investiție de opt milioane de euro a transformat Spitalul Județean din Galați într-o unitate prietenoasă cu mediul

Spitalul Județean din Galați va fi prietenos cu mediul în urma unei investiții de peste opt milioane de euro. Lucrările care se desfășoară în etape vor transforma în totalitatea principala unitate medicală. Printre altele, spitalul va avea sisteme de producere a energiei din surse regenerabile, potrivit Mediafax.

Spitalul Județean din Galați va fi complet modernizat în urma unei investiții de peste opt milioane de euro a Consiliului Județean cu fonduri europene.

Conform proiectului, pentru prima dată de la înfiinţarea spitalului, vor fi înlocuite şi modernizate conductele, instalaţiile pentru transportul fluidelor, ţevile de apă şi de căldură şi ferestrele. De asemenea, vor fi schimbate toate cele 12 lifturi şi vor fi montate sisteme noi de climatizare.

Sălile de operaţii vor fi dotate cu echipamente moderne de tratare a aerului, iar spitalul va avea sisteme de producere a energiei din surse regenerabile. Pentru a reduce efectele asupra mediului, echipamentele cu un consum energetic mare vor fi înlocuite, iar la exterior, clădirea spitalului va fi acoperită cu plăci compozit. O parte dintre lucrări sunt avansate

„Pe lângă faptul că oferă o imagine nouă clădirilor spitalului, noua fațadă are rolul de a eficientiza consumul de energie. Se folosesc materiale izolatoare şi sisteme care să permită circulaţia aerului doar din interior în exterior. Apoi, se utilizează plăci compozit, care permit un transfer eficient de energie și sunt foarte rezistente. Aproximativ 40% din faţada spitalului a fost deja schimbată, inclusiv la o parte din Ambulatoriul de Specialitate. În plus, am finalizat şi izolaţia acoperişului, acolo unde s-au folosit trei tipuri de materiale izolatoare şi două tipuri de membrane. Ambele lucrări sunt realizate cu bani europeni”, a anunțat, pe Facebook, președintele Consiliului Județean Galați, Costel Fotea.

Toate modernizările de la Spitalul Județean din Galați vor costa peste 41 de milioane de lei şi vor fi gata la finalul anului viitor.