O LEGENDĂ a filmului a murit lângă fiica sa: Deține un RECORD greu de egalat - VIDEO

Veteranul Dick Miller, actorul american care a jucat roluri secundare în producții ca "Gremlins" (1984) și "The Howling" (1981), a murit la vârsta de 90 de ani, anunță The Hollywood Reporter.

Dick Miller, actorul preferat al lui Roger Corman pentru filmele sale cu buget mic, a încetat din viață din cauze naturale, la Toluca Lake, miercuri, la o lună după ce familia sa i-a sărbătorit împlinirea vârstei de 90 de ani.

Soția sa, Laine, fiica Barbara și nepoata Autumn s-au aflat lângă el în momentul morții, scrie mediafax.ro.

"Simțul umorului și felul unic în care privea lumea i-au adus prieteni pe viață și fani din toată lumea", se arată un text dat publicității de familia artistului.

Dick Miller s-a născut în Bronx, New York, pe 25 decembrie 1928. Printre primele sale apariții în filme se numără roluri mici în "The Terror" (1963), "Îngerii morții/ The Wild Angels" (1966) și "Duzina de ticăloși/ The Dirty Dozen" (1967).

În șase decenii de carieră, Miller a jucat în peste 175 de filme pentru marele ecran și a numărat peste 2.000 de apariții în producții pentru televiziune.

Actorul a fost eroul unui documentar realizat în 2014 de Elijah Drenner, "American Grindhouse".

Printre regizorii cu care a lucrat se numără James Cameron, Martin Scorsese, Jonathan Demme, Allan Arkush, Jonathan Kaplan și John Sayles.

