O nouă specie de boa pitic a fost descoperită în Amazonia ecuadoriană

Specia recent descoperită a fost denumită Tropidophis cacuangoae "în onoarea activistei ecuadoriane Dolores Cacuango", care a fost o pionieră în lupta pentru drepturile indigenilor din Ecuador şi a fondat primele şcoli bilingve din regiune, a anunţat ministerul Mediului din această ţară.Cu o lungime de până la 20 de centimetri şi prezentând culori şi modele foarte asemănătoare cu cele ale unui şarpe boa obişnuit, cele două specimene de Tropidophis cacuangoae studiate au fost descoperite în Rezervaţia Naţională Colonso Chalupas, în provincia Napo (centru-est) şi în rezervaţia privată Sumak Kawsay din provincia vecină Pastaza (est).Aceşti şerpi "sunt o relicvă a timpului, animale atât de străvechi încât, evident, găsirea unuia dintre aceste animale este un privilegiu", a declarat pentru AFP cercetătorul ecuadorian Mario Yanez de la Institutul Naţional pentru Biodiversitate (Inabio).Noua specie are un "bazin vestigial, caracteristic şerpilor primitivi, o dovadă a reducerii membrelor la reptilele solzoase cu milioane de ani în urmă, ca urmare a presiunilor climatice din cuaternar", a explicat Yanez.La această cercetare, desfăşurată pe o perioadă de patru ani, au participat şi Mauricio Ortega (Ecuador), Alexander Bentley (Statele Unite), Claudia Koch (Germania) şi Omar Entiauspe Neto (Brazilia).Rezultatele studiului au fost publicate la sfârşitul lunii decembrie în European Journal of Taxonomy.Potrivit Ministerului Mediului, această descoperire aduce la şase numărul speciilor din genul Tropidophis care trăiesc numai în America de Sud."Identificarea acestei noi specii reprezintă un argument în plus pentru menţinerea şi extinderea ariilor protejate din Ecuador", a declarat Yanez.Boa pitic este o specie considerată endemică în Ecuador, iar habitatul său se află în pădurile umede de pe coline.