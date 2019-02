O nouă TRAGEDIE lovește fotbalul mondial: 10 fotbaliști au MURIT într-un incendiu

Fotbalul mondial a fost lovit de o nouă tragedie. În Brazilia, la baza de pregătire a formației Flamengo din Rio de Janeiro a izbucnit un incendiu de proporții, care a provocat decesul a 10 fotbaliști.

Citește și: SURSE - Guvernul vrea să îi anuleze o armă importantă lui Klaus Iohannis: începe un nou RĂZBOI

În plus, în urma raportului oferit de autoritățile din Brazilia, trei jucători sunt accidentați, iar un altul se află în stare gravă.

Potrivit site-ului sport.sky.it, care îi citează pe brazilienii de la O'Globo, victimele nu au fost încă identificate, dar este vorba de centrul unde se aflau juniorii clubului.

Pompierii au fost chemați la ora 07:20 a dimineții (n.red. - ora locală). Focul ar fi izbucnit în momentul în care tinerii dormeau.

Formația Flamengo este echipa care l-a vândut în vara anului 2018 pe atacantul de 18 ani, Vinicius Jr., la Real Madrid.

Incêndio deixa dez mortos no Ninho do Urubu, centro de treinamento do Flamengo https://t.co/xLMVY6ieIt pic.twitter.com/HKF5eFXGCk