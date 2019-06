O nouă versiune a piesei 'Time Waits For No One', cântată de Freddy Mercury, a fost lansată în premieră de Universal Music - VIDEO

O nouă versiune acustică a piesei "Time Waits For No One", cântată de Freddy Mercury, a fost lansată în premieră, joi, de Universal Music, potrivit Variety, scrie news.ro.

Înregistrarea, care datează din 1986, nu a mai fost lansată până în prezent.

În varianta originală, "Time Waits for No One" a fost inclusă pe albumul conceptual "Time".

Videoclipul a fost lansat după succesul mondial al filmului "Bohemian Rhapsody", care a generat încasări de peste 900 de milioane de dolari la box-office şi i-a adus un trofeu Oscar actorului Rami Malek, care îl intepretează pe Freddie Mercury.